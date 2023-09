Junkworld è ora disponibile su Apple Arcade

Ironhide Game Studio è lieta di annunciare che Junkworld , tower defense strategico ambientato in una mondo post apocalittico, è disponibile ORA esclusivamente per Apple Arcade su iPhone, iPad, Mac e Apple TV! Con un abbonamento ad Apple Arcade per 4,99 € al mese, gli utenti hanno accesso illimitato a una collezione in continua evoluzione di oltre 200 giochi, tra cui molti altri titoli iconici di Ironhide come Iron Marines, Legends of Kingdom Rush, Kingdom Rush Vengeance e Kingdom Rush Frontiers.



Junkworld è una nuova IP dai creatori della pluripremiata saga di Kingdom Rush. Mescolando sfide epiche, un gameplay affascinante e l'umorismo tipico di Ironhide, Junkworld permette ai giocatori di comandare un clan di scavenger attraverso paesaggi pericolosi come un deserto arido e una palude radioattiva, in una battaglia per la sopravvivenza ricca di azione. I giocatori devono posizionare le torri in modo efficace per abbattere i nemici, usare carte tattiche con unità speciali e gadget e addestrare eroi dall'aspetto bizzarro. Le combinazioni migliori distruggeranno innumerevoli ondate di nemici!

In Junkworld , la missione consiste nello sconfiggere l'Ordine attraverso quattro terreni differenti con diversi stage pieni di avventura, condizioni atmosferiche avverse, sfide imprevedibili e battaglie dal ritmo incalzante.

CARATTERISTICHE PRINCIPALI:

40+ card potenziabili:

-16 TORRI con skill speciali - Da una torre con trapani idraulici, tori meccanici a --una che trasforma i nemici in pecore.

-16 TATTICHE pronte per l’utilizzo - Schierate fino a 4 tattiche per ogni stage, dalle mine ai Misfits, o anche una piccola macchina che crea potenti vortici e abbatte i vostri nemici.

-9 EROI da schierare – Potenziateli e scatenate tutto il loro potere per migliorare le difese.

4 Differenti Terreni di gioco con:

- 80 stage della campagna - Ogni terreno ha un ambiente unico e originale, diverse condizioni meteorologiche e una configurazione specifica del campo di battaglia.

- 75 missioni speciali - Missioni che stabiliscono regole speciali su uno scenario esistente che cambiano radicalmente il modo in cui viene giocato.

- 70 Side Quest - Da ottenere passivamente durante il gioco e che danno al giocatore delle ricompense una volta terminate.

- Più di 30 nemici diversi, composti da 4 diverse fazioni nemiche e 4 boss fight originali

Enemy Intel System avanzato:

- Fornisce informazioni sui punti di forza e di debolezza di ogni nemico che il giocatore incontrerà.

Altre News per: junkworlddisponibileapplearcade