La prossima espansione di Destiny 2, La Forma Ultima, porterà con sé nuove super e nuove nature per le sottoclassi della Luce, che forniranno ai guardiani armi inedite per l'imminente battaglia contro il Testimone. Grazie ai recenti video rilasciati dagli sviluppatori di Destiny 2, ora, i giocatori avranno finalmente la possibilità di sbirciare dietro il sipario, ottenendo un'anteprima del funzionamento delle nuove super sia nei contenuti PvE che in quelli PvP.

I guardiani sbloccheranno tali super e nature nel corso della campagna de La Forma Ultima, aggiungendo nuove opzioni di configurazione e collaborazione al loro arsenale in vista del gran finale della saga di Luce e Oscurità.

Nuove super:

Titani (vuoto): Arsenale del crepuscolo I titani lanciano tre asce da vuoto che attirano i nemici per poi esplodere, infliggendo danni considerevoli e indebolendo i nemici rimasti. Le asce lanciate potranno poi essere raccolte e impugnate come armi corpo a corpo dai titani e i loro compagni di squadra.

Cacciatori (arco): Tempesta saettante I cacciatori lanciano un pugnale carico di energia ad arco, per poi teletrasportarsi immediatamente sul punto d'impatto ed eseguire un micidiale colpo roteante. Tutto questo potrà essere eseguito tre volte, consentendo ai cacciatori di coprire grandi distanze e di annientare ogni nemico sul proprio cammino.

Stregoni (solare): Canto della fiamma Gli stregoni diventano radianti, sovraccaricando la propria abilità corpo a corpo, e la loro granata si tramuta in uno spirito fiammeggiante senziente che ricerca i nemici vicini ed esplode al contatto. Gli alleati ottengono un bonus alla rigenerazione delle abilità e una resistenza ai danni, e le loro armi cinetiche e solari ottengono la possibilità di infliggere Bruciatura.



Nuove nature:

Titani (vuoto): Indistruttibilità I titani consumano la propria granata per creare uno scudo che blocca gli attacchi nemici, assorbendone i danni, che potrà poi essere rilasciato per infliggere danni considerevoli.

Cacciatori (arco): Elevamento Quando si trovano a mezz'aria, i cacciatori possono consumare la propria abilità di classe per proiettarsi ancora più in alto, danneggiando i bersagli vicini, applicando loro Scossa e fornendo Amplificazione agli alleati.

Stregoni (solare): Furia fiammeggiante Attivando la propria abilità di classe, gli stregoni evocano un'anima solare in grado di scagliare proiettili infuocati contro i nemici lontani, bruciandoli.



Warlock

https://youtu.be/8-SMhtcWr9M



Hunter

https://youtu.be/QhqJY3HgcK8



Titan

https://youtu.be/7SKl0I_zCJQ



Destiny 2: La Forma Ultima, capitolo conclusivo della Saga di Luce e Oscurità, uscirà il 27 febbraio 2024. Le prenotazioni per Destiny 2: La Forma Ultima sono aperte già da ora, e i giocatori che prenotino l'edizione con Pass annuale riceveranno subito il fucile a fusione esotico Tassellazione, un emote esotico, un involucro di Spettro esotico e l'emblema esclusivo dell'espansione.





