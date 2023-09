Kingston NV2 NVMe SSD 1TB Recensione

Il Kingston NV2 è un SSD NVMe PCIe 4.0 entry-level che offre buone prestazioni a un prezzo molto competitivo. È disponibile in tagli da 250 GB, 500 GB, 1 TB e 2 TB, e utilizza un controller Phison E18 e memoria flash TLC NAND.



In termini di prestazioni, l'raggiunge velocità di lettura sequenziale fino a 3.500 MB/s e velocità di scrittura sequenziale fino a 2.800 MB/s. Queste velocità sono inferiori a quelle di altri SSD PCIe 4.0 di fascia alta, ma sono comunque molto buone per un SSD venduto in torno aiL'si comporta bene anche nei test di prestazioni reali, come il caricamento di applicazioni e giochi. Tuttavia, è importante notare che l'NV2 non è dotato di, il che può influire in alcune attività, come la scrittura di file di grandi dimensioni.

Conclusione

Voto 8/10

Ilè un ottimoper chi cerca un'unità di archiviazione veloce e affidabile a un prezzo ragionevole. Non è la scelta migliore per gli utenti che necessitano delle massime prestazioni, ma è un'opzione eccellente per la maggior parte degli utenti.

Prezzo molto competitivoBuone prestazioni generaliAffidabilità KingstonNon dotato di DRAMTemperature relativamente elevate

