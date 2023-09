Capcom nuovi annunci per il Tokyo Game Show 2023

Capcom ha portato nuovi entusiasmanti annunci al Tokyo Game Show 2023 per Dragon's Dogma 2, Apollo Justice: Ace Attorney Trilogy, Exoprimal, Monster Hunter Now e Street Fighter 6!







Capcom ha portato i suoi ultimi e migliori aggiornamenti al Tokyo Game Show 2023 e ai fan di tutto il mondo! Lo spettacolo di quest'anno presentava aggiornamenti su titoli nuovi e imminenti, incluso un approfondimento sul gameplay degli attesissimi Dragon's Dogma 2, una scoperta in tribunale che ha portato i fan al rilascio di Apollo Justice: Trilogia di Ace Attorney, una previsione di dinosauro a tutti gli effetti per Exoprimal, le opportunità di caccia nell'IRL in vista per i recentemente rilasciati Monster Hunter adesso, e uno sguardo approfondito al nuovo combattente che scende in strada Street Fighter 6!





Lascia che la tua curiosità guidi il tuo viaggio Il dogma del drago 2



Il dogma del drago 2 Il regista Hideaki Itsuno ha dato il via al programma speciale TGS Online di Capcom fornendo il primo sguardo approfondito al profondo mondo esplorabile di Il dogma del drago 2 . La panoramica di circa dieci minuti includeva una spiegazione dei compagni Pawn AI, alcune delle vocazioni disponibili e le due nazioni che i giocatori esploreranno durante il loro viaggio. Itsuno ha anche dato un'idea dei molti modi in cui i giocatori potranno usare la propria creatività per avventurarsi in questo mondo coinvolgente Il dogma del drago 2 sarà disponibile su PlayStation®5, Xbox Series X|S e PC tramite Steam.



Parti per la tua grande avventura, Arisen!



Il dogma del drago 2 è un gioco di ruolo d'azione basato sulla trama che colloca i giocatori in un mondo fantasy coinvolgente nei panni di Arisen. Condurrai un gruppo composto da un massimo di tre compagni IA conosciuti come Pedine, inclusa la tua Pedina principale personalizzata, e fino a due Pedine aggiuntive che possono essere reclutate da altri giocatori o offline. Prima di intraprendere ogni missione del tuo viaggio, è essenziale organizzare il tuo gruppo e assicurarti che ogni membro sia in grado di sfruttare i punti di forza degli altri e mitigare le proprie debolezze selezionando tatticamente le proprie vocazioni. Quando i giocatori iniziano il loro viaggio Il dogma del drago 2 , potranno scegliere lo stile di gioco desiderato tra le quattro vocazioni inizialmente disponibili: Guerriero, Arciere, Ladro e Mago. I giocatori possono cambiare la vocazione del loro Arisen e del Pedone principale in qualsiasi momento visitando le Gilde Vocazionali in tutto il mondo e sbloccando nuove vocazioni man mano che avanzano nel gioco.



Scegli la tua vocazione



Combattente: Il Guerriero brandisce una spada e uno scudo per tagliare i ranghi nemici e sferrare colpi potenti, mentre usa anche gli scudi per proteggere se stesso e i propri alleati.



Arciere: Gli arcieri utilizzano arco e frecce per colpire i nemici da lontano ed eccellono nel prendere di mira i nemici in volo o nel creare opportunità per attacchi successivi dopo aver colpito i punti deboli dei nemici.



Ladro: Attacca con velocità mortale, sferrando colpi rapidi e consecutivi con i pugnali in entrambe le mani esibendo una mobilità eccezionale. Si allontanano rapidamente dopo aver colpito, sfruttano le aperture per aggrapparsi ai nemici e infliggono gravi danni. I ladri possono rubare sia ai nemici che agli NPC.



Mago: Impugnando un bastone, il Mago offre supporto al proprio gruppo in vari modi: dal lancio di attacchi magici, all'offerta di incantesimi che rafforzano le armi dei membri del gruppo, al lancio di incantesimi curativi.



Itsuno ha anche rivelato l'Arciere Magico e la Lancia Mistica, due vocazioni che saranno disponibili solo per Arisen controllato dal giocatore.



Arciere magico: Usando le frecce magiche, l'Arciere Magico ha un set di mosse versatile in grado di attaccare, curare gli alleati o persino apprendere un'abilità personalizzata che scatena un attacco devastante su un'ampia area, in cambio della riduzione dei propri HP massimi.



Lancia mistica: Il Mystic Spearhand utilizza la sua Duospear e la sua magia uniche per attaccare i nemici da vicino o da lontano con colpi punitivi o magie che possono paralizzare i nemici o scagliare loro più oggetti.



Esplorando le nazioni di Il dogma del drago 2



Il racconto di Il dogma del drago 2 è diviso tra due nazioni: Vermund, il regno dell'umanità, e la nazione bestiale di Battahl. Vermund è una terra di dolci colline verdi, con una capitale fortificata popolata da nobili e estesi insediamenti popolani che circondano i terreni del castello. Nel frattempo, i ripidi canyon di Battahl sono disseminati di antiche rovine che in seguito divennero le fondamenta delle attuali città. Quando si avventurano fuori dalla sicurezza delle città di ogni nazione, i giocatori incontreranno viaggiatori, mercanti, soldati e altre persone mentre svolgono la loro vita quotidiana. Ogni personaggio ha le proprie motivazioni e obiettivi e può persino avvicinarsi agli Arisen con una missione. Se una pedina del tuo gruppo è a conoscenza di una missione, si offrirà di guidare gli Arisen verso la loro destinazione. Se il cielo inizia a scurirsi durante il viaggio, gli Arisen dovrebbero cercare un accampamento per dormire piuttosto che sfidare l'oscurità soffocante e i maggiori pericoli della notte. I carri da buoi offrono anche un passaggio rapido tra le principali città, ma attenzione: questi trasporti possono essere attaccati prima del loro arrivo.



Maggiori informazioni riguardo Il dogma del drago 2 verrà rivelato in un secondo momento.





Prendi quello! Apollo Justice: trilogia di Ace Attorney Porta le stimolanti prove di Apollo su nuove console



Capcom ha condiviso nuove rivelazioni da presentare Apollo Justice: trilogia di Ace Attorney durante il Tokyo Game Show! Ti aspettano scene del crimine sconcertanti e subdoli duelli legali Apollo Justice: trilogia di Ace Attorney inizia la sessione su Nintendo Switch™, PlayStation®4, Xbox One, Windows e PC tramite Steam il 25 gennaio 2024. Non vedo l'ora di vivere i classici scontri in tribunale da Apollo Justice™: Ace Attorney™ , Phoenix Wright™: Ace Attorney™ – Doppi destini , E Phoenix Wright™: Ace Attorney™ – Spirito di giustizia tra pochi mesi!



I potenziali avvocati difensori possono sperimentare al meglio le prove e le tribolazioni di Apollo con una migliore risoluzione HD e animazioni più fluide, il tutto presentato in formato 16:9 per l'intera raccolta. Verrà inoltre aggiunta un'interfaccia utente appena creata per adattarsi alle dimensioni degli schermi moderni insieme a menu e funzionalità di sistema migliorati per consentire ai giocatori di immergersi completamente nella catarsi dell'aula di tribunale!



Apollo Justice: trilogia di Ace Attorney includerà oggetti speciali che entusiasmeranno i giocatori nella lotta per la giustizia!



Studio di animazione : Metti insieme azioni, gesti e battute iconiche per i personaggi preferiti dai fan come Apollo Justice, Phoenix Wright, Athena Cykes e altri! Quindi, abbinali agli sfondi e ai brani musicali del gioco, premi Riproduci e goditi le indimenticabili buffonate che si svolgono.



Sala dell'Orchestra : Rivivi i momenti chiave del tribunale con un totale di 175 brani musicali, inclusi brani dei precedenti Avvocato d'Asso Concerti d'orchestra e musica di sottofondo per ogni titolo della raccolta, oltre a personaggi chibi animati che suonano a ritmo di musica.



Galleria d'arte : Indaga dietro le quinte con una raccolta di oltre 500 opere d'arte, illustrazioni, sfondi e altro ancora.



DLC precedentemente disponibili: I giocatori possono usufruire gratuitamente dei contenuti precedentemente rilasciati come DLC a pagamento dai titoli della raccolta, come pacchetti di costumi ed episodi speciali.



Per ulteriori informazioni su Apollo Justice: Trilogia di Ace Attorney, visitare il Sito ufficiale.





Exoprimale Evoca una nuova mappa, missione cooperativa, Combattente di strada 6 Crossover e altro a ottobre



Durante il TGS, Capcom si è preparata Exoprimale L'aggiornamento 2 del titolo rivela nuovi dettagli sugli entusiasmanti contenuti aggiuntivi che debutteranno il 18 ottobre 2023. Lo spettacolo ha evidenziato un nuovo tipo di missione finale, mappa ed equipaggiamento per il gioco d'azione online a squadre insieme a un nuovo sfidante che si unisce alla mischia nel Combattente di strada 6 collaborazione, Chun-Li. L'evento ha anche permesso di dare una prima occhiata alla skin del set armatura Rathalos per Murasame in un teaser per il Cacciatore di mostri crossover in arrivo come parte dell'aggiornamento 3 del titolo nel gennaio 2024.



Exoprimale I contenuti dell'aggiornamento 2 e della stagione 2 includono:



Combattente di strada 6 Collaborazione: In questo crossover, i World Warriors si trasformano in speciali skin Exosuit per Deadeye (Ryu), Zephyr (Guile) e Vigilant (Chun-Li). Gli Exofighter possono anche colpire le strade dell'isola di Bikitoa combattente di strada cosmetici a tema, tra cui emote, decalcomanie Exosuit, timbri Comm Wheel e ciondoli.



Nuova missione finale cooperativa: Nelle missioni di fuga, 10 Exofighter lavorano insieme per fuggire. In questi test di combattimento, le squadre conquistano aree della mappa per potenziare le loro Exosuit prima di fare affidamento su armature potenziate per sfondare orde di dinosauri e raggiungere un punto di estrazione.



Nuovo equipaggiamento: Un paio di nuovi rig sono in viaggio per l'Hangar! Gli exofighter possono impugnare il Drone per provocare un'esplosione accecante, oppure possono teletrasportarsi nella mischia con l'Edge Strike e scatenare un attacco fendente. I giocatori sbloccheranno anche una varietà di nuove skin, emote e altri cosmetici con il Survival Pass della stagione 2.



Nuova mappa: La piattaforma oceanica offre una nuova area di combattimento ambientata su una struttura Hi-Xol offshore. Questa mappa presenta percorsi stretti con molta verticalità, incoraggiando gli Exofighter a utilizzare attrezzature adatte al terreno.



Eventi stagionali: La stagione 2 sarà caratterizzata da campagne XP doppi ed eventi stagionali speciali in cui gli Exofighters potranno guadagnare skin a tema natalizio con lanterne e cappelli di Babbo Natale.





Exoprimale è ora disponibile per Xbox Series X|S, Xbox One, Windows, PlayStation 5, PlayStation 4 e PC tramite Steam. È disponibile anche con Xbox Game Pass per console, PC e Cloud.





Il sentiero da percorrere per Cacciatore di mostri™



Quello recentemente rilasciato Cacciatore di mostri adesso ha presentato la sua nuova funzione AR, che consente ai giocatori di scattare foto con i loro mostri preferiti nel mondo reale. È stato confermato che il primo aggiornamento del titolo arriverà a dicembre e includerà nuovi tipi di armi e mostri per il divertimento dei giocatori. Inoltre, marzo 2024 segnerà 20 anni dal lancio del primo Cacciatore di mostri titolo in Giappone. Il 20 th logo dell'anniversario e primo pezzo del 20 th la serie artistica dell'anniversario ha debuttato durante il programma online speciale del Tokyo Game Show. Maggiori informazioni su 20 th le celebrazioni dell'anniversario arriveranno nel prossimo futuro, quindi rimanete sintonizzati per gli aggiornamenti!





AKI si fa strada con gli artigli Combattente di strada 6 e il cuore dei giocatori a partire dal 27 settembre!



Preparati per una nuova entrata velenosa nel Street Fighter™ franchising mentre AKI si unisce alla lotta Combattente di strada 6 a partire dal 27 settembre! Come sostituto di FANG da Street Fighter™ V , AKI prova una grande gioia nell'usare i suoi amati proiettili velenosi e gli attacchi con gli artigli per abbattere i suoi avversari più feroci.





Ti senti coraggioso? I giocatori possono cogliere l'occasione per incontrare AKI nella modalità World Tour per giocatore singolo per saperne di più sul suo interesse per la malvagia organizzazione Shadaloo e applicare le sue mosse mortali ai loro avatar personalizzati da utilizzare sia in modalità World Tour che in modalità Battle Hub.





AKI avrà l'Outfit 1, colori 3-10, disponibile al momento del rilascio per i possessori del Character Pass Anno 1, Deluxe Edition o Ultimate Edition. Outfit 2 sarà disponibile per i possessori della Ultimate Edition o come acquisto separato. I giocatori possono anche assaggiare il suo veleno per un'ora con un biglietto per un combattente a noleggio, che può essere ottenuto tramite un Fighting Pass.





A proposito di Fighting Pass, a ottobre sarà disponibile uno spaventoso Halloween Fighting Pass! Preparati a spaventare gli altri concorrenti con oggetti e cosmetici speciali a tema Halloween, disponibili per un periodo limitato. E un rapido promemoria che il nuova collaborazione Meiji si concluderà la prossima settimana! Vota nel gioco per il tuo snack al cioccolato Meiji preferito entro il 25 settembre e il vincitore verrà inviato a tutti i giocatori sotto forma di uno speciale equipaggiamento per avatar!





Due aggiuntivi Combattente di strada 6 gli aggiornamenti arriveranno presto ai giocatori:



A partire dal 1° novembre, alle partite classificate verrà aggiunto un nuovo grado chiamato Leggenda. La leggenda è un grado speciale assegnato ai migliori 500 giocatori della Master League. Chiunque raggiunga il grado Leggenda al termine della fase riceverà uno speciale titolo di gioco.



Anche la modalità Allenamento avrà nuove funzionalità, incluse opzioni più dettagliate per le impostazioni dei collegamenti della modalità allenamento, le impostazioni di inversione, il misuratore di frame, le impostazioni di registrazione e altro ancora!





E nel mondo degli eSport, Street Fighter League: Pro-JP continua la sua stagione con nove squadre composte dai giocatori più talentuosi del Giappone che gareggiano quest'anno per essere incoronati i migliori del Giappone. Inoltre, Street Fighter League: Pro-US e Street Fighter League: Pro-Europe torneranno questo autunno al top Combattente di strada 6 squadre nelle rispettive regioni. Quindi, le squadre più forti del mondo di tutti e tre i campionati si sfideranno per l'ambito titolo di campionato mondiale della Street Fighter League.









