L’AVVENTURA NELLE TERRE DESOLATE DELLO SPIETATO DAYS OF DOOM È ORA DISPONIBILE SU PC E CONSOLE

L’Apocalisse non è mai stata così cool, ma non bisogna abbassare la guardia in questo RPG tattico a turni

Atari, uno dei brand dell’intrattenimento interattivo e di consumo più iconici al mondo - annuncia oggi che Days of Doom, il roguelite tattico post-apocalittico, è ora disponibile su PC Windows, Nintendo Switch, PlayStation 4 e 5, Xbox One e Series X|S e Atari VCS. è il momento di riunire una squadra di eroi per affrontare l'implacabile assalto di zombie, ghoul, raider e altri nemici nella missione finale per raggiungere Sanctuary.



Days of Doom è un’odissea post-apocalittica innovativa, ambientata in un mondo colorato e caotico in cui zombie raider, raider, zombie e lucertole mutanti vagano liberamente. I giocatori si avventureranno in una missione per esplorare insidiose terre desolate e raggiungere un luogo sicuro. Con un versatile team di superstiti, dotati di abilità uniche, occorrerà muoversi strategicamente attraverso orde di non morti infernali e altri nemici minacciosi, gestire risorse duramente ottenute sul campo ed escogitare tattiche che permetteranno di superare con scaltrezza gli sciami di zombie e mutanti.

Padroneggiare l’arte del combattimento a turni è essenziale per sopravvivere in questo luogo tormentato. Ciascuna classe di personaggi è dotata di abilità uniche che, se impiegate con saggezza, possono ribaltare le sorti di uno scontro. Ad esempio, Pyro può dare il via al caos, incendiando i nemici per danni prolungati. La combinazione degli attacchi di Hydromancer e Trasher, invece, può inzuppare i nemici con attacchi acquatici per poi elettrizzarli e mandarli al tappeto. Anche se le chance di vittoria sembrano basse, l’utilizzo strategico dei talenti di ciascuna classe, combinato con potenziamenti e nuove abilità, sarà la chiave per superare i non morti (e altre inquietanti) minacce.

In Days of Doom non esistono run ripetitive, le sorprese sono infinite e le sfide implacabili. La generazione procedurale della mappa e l’imprevedibilità dei nemici rendono ciascuna partita una nuova opportunità per migliorare le proprie abilità di sopravvivenza, spingendo i giocatori a dare il meglio di sé.

Le caratteristiche principali di Days of Doom includono: