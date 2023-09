Days of Doom è in arrivo su PC e console

I VOSTRI PREPARATIVI NON SONO STATI VANI:

I “DAYS OF DOOM” SI AVVICINANO!





Days of Doom, il nuovo gioco di ruolo a turni con elementi roguelite di Atari, è pronto a scatenare un caos macabro su PC e console a partire dal 21 settembre 2023, come annunciato questa settimana durante il FEAR FEST 2023 di Feardemic. Il link dello show è disponibile QUI .

In Days of Doom , l’affermazione “Inferno in Terra” assume un significato terribilmente realistico poiché i giocatori saranno chiamati ad affrontare ogni sorta di empia mostruosità proveniente dalle fosse del mondo sotterraneo. I pericoli soprannaturali non conoscono confini. Sarà necessario costruire, espandere e difendere un rifugio sicuro per ciò che resta dell’umanità, in una terra desolata e infida. Bisognerà inoltre reclutare una banda di eroi spericolati per combattere orde di zombie, ghoul, razziatori e altre creature, con l’obiettivo di raggiungere Sanctuary,

Days of Doom combina sapientemente elementi GDR e survival con meccaniche di costruzione intuitive e tattica a turni , offrendo un’esperienza di gameplay che richiede attenzione e abilità progressive. In Days of Doom non ci saranno due partite uguali, lo scenario generato proceduralmente e l’imprevedibilità degli scontri con i nemici assicurano che ciascun playthrough sia una nuova opportunità per migliorare le proprie abilità di sopravvivenza, spingendo i giocatori a dare il meglio di sé.

Days of Doom è inoltre uno dei titoli inclusi nella celebrazione dell’orrore targata Feardemic, che con il Black Summer Fear Fest di Steam, include una collezione di titoli emergenti e affermati nel panorama horror. Ulteriori informazioni e un’intervista con il producer di Atari responsabile di Days of Doom sono disponibili nell’evento ufficiale di Steam .

Caratteristiche principali:

Uno splendido stile artistico chibi disegnato a mano e animato, che dà vita a una visione insolita e vivace della post-apocalisse