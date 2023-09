Valentina Boscaro Confessa: 'Mi Dispiace per l'Omicidio di Mattia Caruso'

Questa mattina, Valentina Boscaro, 31 anni, è comparsa in tribunale per affrontare le accuse di aver ucciso il suo fidanzato, Mattia Caruso, 30 anni, con una coltellata al cuore nella notte tra il 25 e il 26 settembre 2022 lungo via dei Colli Euganei ad Abano, in provincia di Padova. In aula, la giovane ha rivelato di essere stata vittima di frequenti maltrattamenti da parte di Caruso, ma ha anche espresso rimorso per il suo gesto.

Valentina Boscaro ha dichiarato al giudice: "Quando era drogato e ubriaco, mi picchiava e mi offendeva. A gennaio 2021 ho scoperto di essere incinta e ho abortito all'ospedale di Cittadella. Lui voleva controllare la mia vita". Ha aggiunto che non aveva intenzione di uccidere Mattia: "Mi dispiace davvero per quello che ho fatto". Nonostante le sue affermazioni di essere stata vittima di maltrattamenti, le indagini degli investigatori non hanno ancora confermato questa versione dei fatti. Secondo le ricostruzioni, nel loro rapporto, entrambi avrebbero perpetuato offese e violenze, con Valentina che avrebbe alzato spesso le mani su Mattia.

Il padre di Mattia ha raccontato delle continue aggressioni di Valentina nei confronti del figlio e ha dichiarato: "Tutte le volte lui tornava a casa con occhi neri e graffi, non era solo qualche occasione, ma la vittima era solo lei... l'amore è cieco, non vede personalità né niente, lui era innamorato, per questo non condanno mio figlio". La coppia si era separata e riunita più volte nel corso della loro relazione tumultuosa.

Gli investigatori non escludono la possibilità di premeditazione nell'omicidio di Mattia Caruso. Valentina Boscaro era a conoscenza del coltello che il suo fidanzato teneva sotto il freno a mano dell'auto. Nella tragica notte del 25 settembre, Valentina lo ha colpito al petto mentre lui era alla guida, raggiungendo il cuore con una forza devastante. Un automobilista ha trovato il corpo di Mattia fuori dall'auto e ha cercato di soccorrerlo. La donna ha cercato inizialmente di coinvolgere altre due persone che avevano passato la serata nello stesso locale della coppia, ma ha confessato l'omicidio quattro giorni dopo. Attualmente, Valentina Boscaro è agli arresti domiciliari con un braccialetto elettronico, ma potrebbe affrontare l'ergastolo.

