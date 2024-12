Giulia Cecchettin, le lettere di Turetta dal carcere: Mi dispiace per tutto quello che ho fatto

Il caso di Giulia Cecchettin e Filippo Turetta continua a sconvolgere l’opinione pubblica con nuovi dettagli emersi dalle lettere scritte dal ventiduenne in carcere. Turetta, accusato dell’omicidio della giovane l’11 novembre 2023, descrive nei suoi scritti il crescendo di ossessione e manipolazione che lo ha portato a compiere il terribile gesto.

"O lei o niente" è una frase che, secondo Turetta, ha iniziato a ossessionarlo nei giorni precedenti al delitto. Nei suoi appunti, confessa: "Mi sembrava ingiusto che io avessi intenzione di suicidarmi e lei non avesse alcuna conseguenza. Quei giorni erano, secondo me, il risultato delle sue scelte. È difficile ammetterlo, ma avevo pensato di poterle togliere la vita". Questo pensiero ossessivo si intreccia a una relazione che, trasformata in amicizia, nascondeva in realtà un tentativo di controllo costante.

Nei suoi scritti, Turetta rivela come Giulia fosse diventata un’ossessione: "Lei era tutto per me. Avevo concentrato tutta la mia vita su di lei e tutto quello che facevo riguardava in qualche modo lei. Non poteva esserci nessuno nella mia vita oltre a lei. O lei o niente". Di fronte al rifiuto della ragazza di tornare insieme, Turetta si sente incapace di affrontare il futuro, descrivendo il distacco come "un incubo totale".

Tra le motivazioni che lo avrebbero spinto al delitto, l’uomo racconta il profondo disagio nel vedere Giulia andare avanti senza di lui. Partecipare a eventi sociali, come le feste di laurea, diventava per lui insopportabile: "Dover festeggiare e sembrare felice mentre dentro mi sentivo vuoto, pieno di emozioni negative, e vedere lei sorridente e tranquilla mi sembrava insopportabile. Troppa vergogna, troppa difficoltà a incrociare gli sguardi di tutti".

In carcere, Turetta riflette sul crimine commesso, descrivendo il peso della rabbia e del controllo che lo hanno portato all’omicidio. Scrive delle sue emozioni, cercando di esprimere rimorso: "Le scuse mi sembrano minuscole rispetto al dolore che ho causato. Non ho mai chiesto perdono e non mi sentirei di farlo nemmeno ora, non perché non sia pentito, ma perché mi sembrerebbe ridicolo e fuori luogo". Prosegue ammettendo: "Quello che ho fatto è terribile. Penso che il perdono richieda molto tempo, ma in questo momento non mi sentirei di chiederlo a nessuno. Mi dispiace infinitamente per tutto quello che ho fatto".

Le lettere di Turetta delineano un profilo inquietante, segnato da un’ossessione possessiva e dalla mancanza di strumenti emotivi per gestire il rifiuto. Un quadro che lascia emergere tutta la gravità delle dinamiche tossiche che hanno condotto alla tragedia.

Omicidio di Giulia Cecchettin: la difesa di Filippo Turetta in aula - Nel processo per l'omicidio di Giulia Cecchettin, oggi è il turno della difesa di Filippo Turetta, dopo che ieri il pubblico ministero Andrea Petroni ha richiesto l'ergastolo per l'imputato. Gli avvocati Giovanni Caruso e Monica Cornaviera presenteranno le loro argomentazioni davanti alla Corte d'Assise di Venezia, puntando a una pena che consenta al giovane di comprendere la gravità del suo gesto e di intraprendere un percorso di rieducazione, considerando la sua giovane età.

Processo per l'omicidio di Giulia Cecchettin: requisitoria del PM evidenzia controllo e manipolazione da parte di Filippo Turetta - Il 25 novembre 2024, durante la terza udienza del processo a Venezia per l'omicidio di Giulia Cecchettin, il pubblico ministero Andrea Petroni ha presentato la sua requisitoria, sottolineando come l'omicidio sia stato l'ultimo atto del controllo e della manipolazione esercitati dall'ex fidanzato Filippo Turetta sulla vittima.

Fondazione Giulia Cecchettin: un impegno concreto contro la violenza di genere e a sostegno delle vittime - Presso la Camera dei Deputati, è stata ufficialmente presentata la Fondazione Giulia Cecchettin, dedicata alla memoria della giovane studentessa di 22 anni tragicamente uccisa nel novembre dell'anno precedente. L'iniziativa, promossa dal padre Gino Cecchettin, mira a combattere la violenza di genere e a offrire sostegno a chi vive nella paura.