Denuncia di Molestia a Milano: Giornalista Vittima di Tifosi Inglesi sulla Metro M5

Una denuncia scioccante ha scosso Milano quando una giornalista, Giovanna Fumarola, è stata vittima di molestie su un treno della linea M5. L'incidente ha coinvolto tifosi del Newcastle in città per una partita di Champions League contro il Milan. Durante il tragitto verso lo stadio, questi tifosi hanno causato il blocco della circolazione metropolitana, portando il treno a essere fermato per circa 20 minuti. Atm ha confermato l'accaduto mentre la questura di Milano sta indagando sull'azione e sulla denuncia della signora Fumarola.

Dopo una serata turbolenta che ha messo a dura prova la linea metropolitana milanese a causa dei tifosi inglesi, una giornalista di nome Giovanna Fumarola ha presentato una denuncia che ha suscitato grande preoccupazione. Fumarola si trovava a bordo di uno dei treni della linea M5 in direzione San Siro, ed è stata vittima di molestie da parte di alcuni tifosi mentre cercava disperatamente di liberarsi da una situazione che definisce "pericolosa".

La giornalista ha raccontato che il vagone era affollato in modo estremo, con passeggeri "schiacciati come sardine" e tifosi che picchiavano i finestrini causando un vero e proprio terrore tra i presenti.

Giovanna Fumarola ha cercato di chiamare la polizia per ottenere aiuto, ma il frastuono assordante intorno a lei ha reso impossibile la comunicazione. In quel momento, ha deciso di scendere alla prima stazione disponibile per mettersi in salvo. Durante la discesa, secondo la sua testimonianza, è stata oggetto di molestie da parte di più individui. In seguito, riflettendo sulla situazione, si è chiesta perché non ci siano treni dedicati ai tifosi per raggiungere lo stadio Meazza.

Il quotidiano MilanoToday ha riportato che più di 4.000 tifosi inglesi hanno trascorso gran parte della giornata di martedì nella zona dei Navigli, prima di dirigere verso lo stadio utilizzando la metropolitana. In un episodio precedente, durante la notte tra lunedì e martedì, un sostenitore del Newcastle di 58 anni è stato aggredito e ferito da individui con il volto coperto da cappucci nelle vicinanze dei Navigli, vicino a via Gola. L'uomo è stato colpito da due fendenti al braccio e uno alla schiena ed è stato trasportato al Policlinico in condizioni critiche, ma non in pericolo di vita. La Digos di Milano sta attualmente indagando sull'incidente.

Questo tragico episodio solleva importanti domande sulla sicurezza dei trasporti pubblici durante eventi sportivi di grande portata e sulla necessità di misure preventive per proteggere i passeggeri.

Altre News per: denunciamolestiamilanogiornalistavittimatifosiinglesi