LAVORO E COMPETENZE DIGITALI: PARTE LA EU DIGITAL ACADEMY

PROGETTO FORMATIVO CHE COMBATTE LO SKILL MISMATCH IN AMBITO IT

L’iniziativa, realizzata in collaborazione con The Adecco Group, la divisione specializzata Digital & Technologies e Mylia, nasce con l’obiettivo di formare 20 Junior Software Developer e fornire le competenze digitali più richieste all’interno del settore dell’IT

In un'epoca in cui la competitività digitale è un pilastro fondamentale per lo sviluppo economico e sociale di un paese, l'Italia sta affrontando sfide significative. Sebbene nel prossimo futuro 9 lavori su 10 richiederanno competenze digitali e tecnologiche avanzate, secondo il DESI (Digital Economy and Society Index), il nostro Paese si posiziona al diciassettesimo posto per il numero di laureati in materie STEM e al ventunesimo per competenze digitali.





Per contribuire a colmare questo divario e offrire le competenze necessarie per affrontare le sfide digitali del domani, nasce la EU Digital Academy, un corso di formazione gratuito per Junior Software Developer promosso da The Adecco Group, player di riferimento nei servizi dedicati alla gestione delle Risorse Umane, in collaborazione con la divisione specializzata Digital & Technologies di Adecco e Mylia.





L’iniziativa si inserisce all’interno del progetto ESSA (European Software Skills Alliance), finanziato nell'ambito del programma Erasmus+ dell'Unione Europea, con l'obiettivo di offrire percorsi di formazione basati sui più recenti standard professionali europei dell'IT per qualificare, aggiornare e riqualificare i lavoratori nel settore informatico in Unione Europea.





In particolare, la divisione specializzata Digital & Technologies di Adecco selezionerà 20 candidati appassionati di tecnologia e desiderosi di sviluppare abilità di programmazione e acquisire le competenze digitali più richieste in un settore in continua evoluzione.

Il percorso formativo, della durata di 200 ore in modalità live streaming, inizierà il 6 novembre e verterà su temi specifici quali: i campi di applicazione delle tecnologie ICT e della Digital Transformation, i principali linguaggi di programmazione Back End e Front End, la progettazione di Database (modello Entità-Relazioni, SQL, MySql), cenni di Software Testing Life Cycle (STLC), principi di Cybersecurity, Metodologia Agile e Team Collaboration.





Per accedere al processo di selezione, gli aspiranti candidati dovranno essere in possesso di un diploma di istruzione secondaria di secondo grado, nonché di conoscenze di base di tematiche legate all’IT e capacità comunicative e relazionali, di problem solving, orientamento al risultato e team working.

Al termine del percorso, i partecipanti saranno qualificati con il ruolo di Junior Software Developer e riceveranno una certificazione riconosciuta a livello europeo e ascrivibile al Livello EQF 5. Inoltre, essi avranno l'opportunità di sostenere un colloquio con la rete di aziende partner di Adecco, al fine di esplorare possibilità di lavoro in modalità ibrida nelle città di Milano, Firenze, Roma e Napoli. Tra i requisiti richiesti per poter accedere ai colloqui vi sono la disponibilità a lavorare a tempo pieno, in smartworking e il possesso di un mezzo di trasporto.







“In un'epoca in cui le competenze digitali rappresentano il motore trainante dell'economia, la EU Digital Academy vuole porsi sul mercato come una risposta concreta alla crescente domanda di competenze digitali avanzate. La nostra adesione al progetto ESSA è la dimostrazione dell'impegno di The Adecco Group nel tentare di colmare il divario tra l'offerta formativa tradizionale e le esigenze del mercato del lavoro, nonché contribuire allo sviluppo del settore IT nel nostro Paese.” ha dichiarato Mascia Aliventi, Head of Specialization Digital & Technologies di Adecco.





