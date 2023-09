Scandalo a Parma: Ex Calciatore Mette Incinta l'Amante e Rifiuta il Figlio

Nella pittoresca Parma, si sta svelando un'enorme storia di gossip che sta tenendo tutti con il fiato sospeso. Un noto calciatore, legato da un matrimonio, è stato accusato di aver messo incinta una affascinante presentatrice locale, solo per poi scappare via e rifiutare di riconoscere il figlio che ne è nato. Questa notizia è stata rivelata inizialmente da Dagospia, un sito che ha una reputazione impeccabile nell'ambito del gossip e che ha previsto con precisione il divorzio tra Ilary Blasi e Francesco Totti, così come quello tra Sonia Bruganelli e il conduttore Paolo Bonolis. Non sorprende, quindi, che il caso stia creando un vero e proprio fermento a Parma, con tutti che non parlano d'altro.

La storia travolgente ha radici in un incontro avvenuto diversi anni fa negli studi televisivi di una rete locale, dove i due si sono conosciuti. Ciò che è seguito è stato un amore clandestino caratterizzato da una passione travolgente, al punto che l'ex calciatore sembrava aver completamente dimenticato di avere una moglie. Come sottolineato su Dagospia, sembrava quasi la storia di un ragazzino infoiato.

La storia ha visto un ulteriore sviluppo dopo quattro anni, quando la giornalista rimane incinta. Insieme, decidono persino il nome del bambino, ispirandosi alla mitologia greca. Ma poi si verifica qualcosa di completamente inaspettato, almeno per l'amante, che attendeva pazientemente la fine del matrimonio tra l'ex calciatore e la moglie, un evento che non si è mai verificato, anzi. Su Dagospia, è possibile trovare tutti i dettagli succulenti di questa intricata storia.

La svolta nella storia si verifica quando il bambino nasce e il calciatore improvvisamente cambia idea. Abbandona l'infelice amante e rifiuta di riconoscere il bambino, addirittura mettendo in discussione la sua paternità, come riporta un altro articolo pubblicato sul sito diretto da Roberto D'Agostino. Il giornalista, sarcasticamente, si chiede come andrà a finire questa storia che ha scatenato una vera e propria bomba emotiva.

Purtroppo, la vicenda tra l'ex calciatore e la giornalista della televisione locale non ha un lieto fine. La presentatrice decide di chiedere una prova del DNA e l'esame risponde categoricamente: il bambino è al 99,9999940% figlio dell'ex calciatore. Questa rivelazione ha scatenato un putiferio nei bar della città, addirittura oscurando le storie d'amore leggendarie di Faustino "Gingillone" Asprilla. La vicenda continua a tenere tutti sulle spine mentre si cerca di scoprire cosa riserverà il futuro per questa famiglia spezzata.

Altre News per: scandaloparmacalciatoremetteincintaamanterifiuta