Dungeons & Dragons: Phandelver and Below: The Shattered Obelisk, disponibile

Phandelver and Below: The Shattered Obelisk riporta i giocatori in un luogo familiare visto per la prima volta ne Le Miniere Perdute di Phandelver, ma ora la posta in gioco è molto più alta e impegnativa. Questa nuova avventura condurrà i personaggi dal livello 1 al livello 12. Questo manuale include una nuova interpretazione della città di Phandalin, nuovi segreti da scoprire per i giocatori e colpi di scena inaspettati, che condurrano i personaggi nelle profonditàdell’Underdark e oltre.

Similmente al videogioco di successo Baldur’s Gate 3, ora disponibile su PS5 e PC, la minaccia principale nella campagna è portata avanti dai ben noti abomini dalla faccia tentacolare: i Mind Flayer. Essendo le menti dietro le malefatte dei goblin a Phandalin, questi illithid sono diversi da tutti gli altri Mind Flayer che gli appassionati hanno incontrato in D&D. Costoro sono in combutta con una divinità aliena finora sconosciuta ai fan, che giace in agguato nel Reame Remoto.





Mentre ti prepari a scongiurare l’imminente catastrofe, dai un’occhiata elle risorse seguenti, che potresti trovare utili e/o interessanti per farti un’idea di cosa ti aspetta tra le pagine di questo libro: