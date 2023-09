Tiziano Ferro Annuncia il Divorzio da Victor Allen: perchè si è separato?

Nelle ultime ore, sull'account Instagram di Tiziano Ferro, è comparso un annuncio toccante e delicato. Il noto cantante ha condiviso con i suoi fan un momento estremamente difficile della sua vita: la sua separazione da suo marito Victor Allen e la decisione di divorziare. Tiziano ha tenuto questa crisi segreta per proteggere la sua famiglia, ma ora ha sentito l'esigenza di raccontare la sua storia.

Il cantante ha rivelato di essere profondamente provato da questo periodo complicato. Ha scelto di rimanere in silenzio per preservare i suoi figli, ai quali ora sta dedicando tutto il suo amore e attenzione. Questo ha portato a una decisione dolorosa: la cancellazione dei suoi impegni lavorativi in Italia.

"In questo momento non posso lasciarli e non posso portarli con me in Italia. Per questo, con grande tristezza, sono costretto a disdire gli impegni presi con voi e con Mondadori per presentare il mio primo romanzo: un appuntamento che attendevo da una vita. Voi lo sapete: ho portato avanti un tour contro il parere dei medici. Non avrei mai cancellato quei concerti, non mi sarei mai privato della gioia di ritrovarvi dopo sei anni, di cantare e ballare insieme. Questa volta, però, è diverso. Non si tratta di me e della mia salute, si tratta di due bambini piccolissimi e della loro serenità," ha dichiarato Tiziano Ferro.

Tiziano Ferro si scusa con i suoi fan per l'inaspettata cancellazione degli impegni, ma sottolinea che questa decisione è stata dettata dalla necessità di proteggere i suoi figli. Il cantante è costernato per l'inconveniente causato ai suoi sostenitori, ma promette di superare questo periodo buio e tornare a cantare e sorridere come ha sempre fatto.

Per quanto riguarda le ragioni della separazione tra Tiziano e Victor, rimane un massimo riserbo sulla faccenda. Tuttavia, Tiziano ha deciso di condividere questa parte dolorosa della sua vita con i suoi fan, dimostrando il suo profondo attaccamento alla sua famiglia e ai suoi valori.

