Tiziano Ferro annuncia il divorzio da Victor: Priorità ai Figli

In un annuncio che ha sorpreso i suoi seguaci, Tiziano Ferro ha dichiarato il divorzio dal marito Victor attraverso un lungo post su Instagram, in cui ha condiviso le sue preoccupazioni per la salute dei suoi figli come priorità principale. Il cantante ha spiegato che sarà costretto a disdire tutti i suoi impegni in Italia, inclusa la presentazione del suo romanzo, per poter stare accanto ai suoi due figli durante questo momento difficile.

Nel suo toccante messaggio, Ferro ha condiviso con i suoi fan il suo dolore e la sua situazione personale. Ha sottolineato la sua fiducia nei suoi seguaci nel condividere le gioie e le difficoltà della sua vita. Ha rivelato che da un po' di tempo stava affrontando una dolorosa separazione da Victor e che recentemente hanno iniziato le pratiche per il divorzio. La sua attenzione è ora completamente dedicata alla tutela dei suoi figli, che trascorrono la maggior parte del tempo con lui.

Tuttavia, Tiziano Ferro ha anche espresso il suo rammarico per dover cancellare gli impegni presi a causa della sua responsabilità nei confronti dei figli. Ha spiegato che in questo momento non può separarsi da loro e che non può portarli con sé in Italia. Questa decisione lo ha costretto a disdire gli appuntamenti e gli eventi previsti, incluso il tanto atteso lancio del suo primo romanzo.

Ferro ha poi condiviso il suo amore per i suoi fan e ha sottolineato come in questo momento la priorità assoluta siano i suoi figli. Ha chiesto scusa ai suoi seguaci e ha espresso la sua fiducia nell'affetto che ha sempre ricevuto da loro. Ha concluso il messaggio con l'auspicio che questo momento difficile passerà e che presto tornerà a cantare, a ridere e a condividere la sua vita con i suoi fan.

Tiziano Ferro e suo marito Victor Allen sono diventati genitori nel febbraio 2022, quando hanno annunciato la nascita dei loro due figli, Margherita e Andres. Ferro e Victor si sono sposati nel luglio 2019, dopo essersi già uniti in matrimonio a Los Angeles nel giugno 2018.

