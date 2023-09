ARRIVA “ENTRAinGIOCO”: DAL 18 E 19 NOVEMBRE SUPERSTUDIO MAXI MILANO

Da Monopoly a RisiKo! Ci saranno proprio tutti. I grandi classici amati da tutta la famiglia, ma anche i giochi in scatola più recenti e ingaggianti, a misura di Millennial e Gen Z. E ci si divertirà a più non posso a suon di partite ed emozionanti sfide, con la possibilità di giocare con il creatore dello stesso gioco, con il campione italiano o mondiale in carica, con collezionisti ed estimatori o semplicemente con altri appassionati giocatori.

È la prima edizione di ENTRAinGIOCO, un nuovo imperdibile evento del tutto dedicato al gioco da tavolo nel senso più ampio del termine, puzzle e rompicapo compresi, previsto sabato 18 e domenica 19 novembre al SUPERSTUDIO MAXI di Milano (Via Moncucco, 35). La special guest più attesa in assoluto è una leggenda del gioco: Erno Rubik, inventore del cubo più famoso al mondo, l'originale Rubik's. In programma anche anteprime, demo, tornei, mostre, talk con tanti altri ospiti speciali e una valanga di sorprese. I biglietti sono già in vendita su diyticket.it!

Organizzato dal Salone Internazionale del Giocattolo in collaborazione con Assogiocattoli, ENTRAinGIOCO sarà una celebrazione dei giochi in scatola in tutte le forme possibili e immaginabili. D’altronde sono i protagonisti nel mercato del giocattolo attuale, arrivando a valere più del 25% e registrando una crescita a doppia cifra già da qualche anno. Ed è per questo che quello del 18-19 novembre sarà un weekend di festa, all’insegna di quella sana competizione che coinvolge un po’ tutti, grandi e piccoli, e che solo i giochi di società sanno dare. Il SUPERSTUDIO MAXI di Milano si trasformerà in una grande sala giochi, con all’interno le tre Piazze “Sasso, Carta e Forbice”, realizzate in partnership con Ludo Labo, un team di veri appassionati cresciuto professionalmente grazie all’organizzazione di Play – Festival del Gioco. La Piazza Forbice sarà la preferita dai più piccoli, ricca di Family Games progettati per essere fruiti tutti insieme, a qualsiasi età.

Un’enorme ludoteca con una selezione di titoli di facile accesso, tantissimi tavoli a disposizione di chi li vuole provarli gratuitamente e dimostratori specializzati pronti a far divertire i piu` grandi con i piu` piccoli. La Piazza Carta, invece, sarà il porto sicuro per i casual gamer e per chi non ha mai giocato con un gioco da tavolo. Quelle scatole piene di buon umore e di tempo ben speso faranno ricredere anche i più scettici, basterà affidarsi ai tanti esperti presenti e farsi guidare nella scelta del gioco giusto. Chi non ama star seduto potrà comunque giocare con le versioni giganti di grandi classici come la dama o gli scacchi, ma anche con l’intramontabile biliardino o con la nuova versione del Subbuteo. Nella Piazza Sasso, infine, andranno in scena le sfide più avvincenti: i veri gamer, anche i più specializzati, troveranno pane per i loro denti. La selezione di titoli sarà davvero vastissima e di grande impatto, soprattutto per gli appassionati della prima ora. Insomma, il divertimento è assicurato per tutti, dal pro-player al collezionista, dal neofita alle famiglie con bambini o al semplice curioso da fine settimana.

Nella due giorni di ENTRAinGIOCO ci sarà spazio anche per la creatività e tutte le sue declinazioni e contaminazioni, il vero motore di ogni forma di gioco. Nella sezione inOltre, sviluppata in collaborazione con Poli.Design – Design for Kids&Toys, sono in programma talk e momenti di confronto con ospiti di spicco. A cominciare da Erno Rubik, il creatore del mitico cubo colorato, che racconterà la sua appassionante storia sabato 18 novembre di fronte a migliaia di amanti del gioco. In più, grazie a ben due speciali aree - ILLUSTRATORinGIOCO e PLAYDESIGNERinGIOCO - un gruppo selezionato di 20 play designer e 20 illustratori esporrà le loro esclusive creazioni, mettendo in mostra i prototipi più interessanti e i lavori recenti per stimolare la curiosità di tutti i presenti, dai giocatori agli stessi editori.



Ogni singolo metro quadro di ENTRAinGIOCO sarà ispirato e dedicato al gioco, pareti comprese. Un’occasione unica per giocare a più non posso e in ottima compagnia con i grandi classici noti ai più e con le novità più recenti e ingaggianti, frutto della proficua collaborazione con i principali editori italiani e internazionali, pronti a coinvolgere autori tra i più noti al mondo per rendere l’esperienza di gioco ancora più completa. Non resta altro da fare se non segnare nel calendario che sabato 18 e domenica 19 novembre 2023 si terrà la 1a edizione di ENTRAinGIOCO, i biglietti sono già in vendita su diyticket.it. L’imperdibile appuntamento è al SUPERSTUDIO MAXI di Via Moncucco, 35 a Milano: impossibile mancare!



