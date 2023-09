Diaz, Fabbri, Bruni, Derkach Folorunso in gara oggi e domenica nella Finale di Eugene- LA DIRETTA TV E STREAMING

Stasera ci saranno cinque italiani tra le stelle mondiali nell’ultimo atto della stagione su pista a Eugene, negli Stati Uniti.

La finale della Wanda Diamond League sbarca per la prima volta oltreoceano con due giornate di gare e 32 campioni da incoronare.

Questa sera, sabato, entra in pedana per difendere il titolo conquistato l’anno scorso il primatista italiano del triplo Andy Diaz, vincitore di due tappe del circuito al Golden Gala di Firenze e in Cina, a Xiamen.

Nell’asta si confronta con le migliori al mondo Roberta Bruni, pochi giorni dopo aver incrementato il suo record nazionale, mentre nel triplo femminile toccherà alla vicecampionessa europea indoor Dariya Derkach, ottava... CONTINUA A LEGGERE

