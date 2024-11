Inflazione in Italia ad ottobre 2024: prezzi alimentari e trasporti spingono l'aumento del 0,9%

A ottobre 2024, l'inflazione in Italia ha registrato un incremento dello 0,9% su base annua, salendo dallo 0,7% del mese precedente. Questo dato, confermato dall'Istat, riflette una lieve accelerazione dei prezzi al consumo.

La principale causa di questo aumento è attribuibile ai beni alimentari non lavorati, i cui prezzi sono passati da un incremento dello 0,3% a un significativo 3,4%. Anche i prezzi dei beni energetici non regolamentati hanno mostrato una flessione meno marcata, passando da -11,0% a -10,2%. Inoltre, si è registrata una leggera accelerazione dei prezzi degli alimentari lavorati, passando da +1,5% a +1,7%, e dei servizi relativi ai trasporti, aumentati da +2,4% a +3,0%.

Al contrario, si è osservato un rallentamento dei prezzi dei beni energetici regolamentati, scesi da +10,4% a +3,9%, e dei servizi ricreativi, culturali e per la cura della persona, diminuiti da +4,0% a +3,6%.

L'inflazione di fondo, che esclude i beni energetici e gli alimentari freschi, è rimasta stabile all'1,8%. Quella al netto dei soli beni energetici è aumentata leggermente, passando da +1,7% a +1,9%.

I prezzi dei beni alimentari, per la cura della casa e della persona, hanno accelerato su base tendenziale, passando da +1,0% a +2,0%. Anche i prodotti ad alta frequenza d'acquisto hanno visto un incremento, passando da +0,5% a +1,0%.

Inflazione a ottobre 2024: prezzi in aumento per beni alimentari e carrello della spesa - A ottobre 2024, l'inflazione in Italia ha registrato un aumento dello 0,9% su base annua, segnando un'inversione rispetto ai dati precedenti. Questo incremento è accompagnato da un aumento significativo dei prezzi nel settore alimentare, con un'accelerazione della dinamica tendenziale che ha raggiunto il 2,4%, in crescita rispetto all'1,1% di settembre.

Inflazione rallenta a settembre 2024, ma i prezzi del carrello della spesa aumentano - Nel mese di settembre 2024, l’inflazione in Italia ha registrato un rallentamento significativo. L’Istat ha comunicato che l’indice nazionale dei prezzi al consumo (NIC), al lordo dei tabacchi, è diminuito dello 0,2% su base mensile e cresciuto dello 0,7% su base annua, rispetto al +1,1% di agosto.

Inflazione in calo - a settembre -0 -2%: ma 'carrello della spesa' torna a salire - Inflazione in calo a settembre. Secondo le stime preliminari dell'Istat, nel mese di settembre 2024 l’indice nazionale dei prezzi al consumo per l’intera collettività (Nic), al lordo dei tabacchi, diminuisce dello 0,2% su base mensile e aumenta dello 0,7% su base annua, dal +1,1% del mese precedente: si tratta del livello più basso registrato da inizio anno.