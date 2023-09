XGIMI: HORIZON Ultra è ora disponibile

XGIMI, il marchio di proiettori riconosciuto a livello mondiale, lancia ufficialmente il nuovissimo HORIZON Ultra, il primo proiettore intelligente 4K a lunga gittata con Dolby Vision.

Dalla sua presentazione in pompa magna, avvenuta il 1° settembre, XGIMI HORIZON Ultra ha ottenuto un'attenzione significativa e il plauso dei media, aggiudicandosi numerosi premi. Il rivoluzionario prodotto è ora disponibile all’acquisto in Europa. Che siate cinefili che vogliono ricreare la magia del cinema a casa, appassionati di sport che vogliono immergersi in ogni partita o giocatori che vogliono uno schermo enorme per giocare, HORIZON Ultra promette di soddisfare tutte queste esigenze e molto altro ancora.

Caratteristiche principali:

Proiettore 4K a lunga gittata con Dolby Vision per contenuti video di altissima qualità, nel comfort di casa vostra.

Tecnologia Dual Light , un innovativo sistema di illuminazione a laser e LED che offre una luminosità e una precisione dei colori eccezionali e una visione estremamente confortevole.

ISA 3.0 , la più recente tecnologia di regolazione dello schermo di XGIMI con regolazione automatica della distorsione trapezoidale, della messa a fuoco automatica e del colore della parete.

Proiettore intelligente plug-and-play con Android TV e altoparlanti integrati Harman/Kardon.

Prezzo e disponibilità

HORIZON Ultra è disponibile per l'acquisto a partire dal 15 settembre 2023 al prezzo al pubblico di 1.899€.



Altre News per: xgimihorizonultradisponibile