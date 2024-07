Saint Laurent Rive Droite e XGIMI presentano il proiettore HORIZON Ultra Saint Laurent

Saint Laurent Rive Droite è orgogliosa di annunciare una collaborazione con XGIMI, leader nell'innovazione della tecnologia dei proiettori high-tech.

Per questa occasione, Anthony Vaccarello, Direttore Creativo di Saint Laurent, ha reimmaginato, insieme a XGIMI, il proiettore XGIMI HORIZON Ultra in una lussuosa versione in pelle, dal design unico che riflette un'eleganza e una raffinatezza senza tempo.

Sin dalla sua fondazione nel 2013, XGIMI è stata un’azienda all'avanguardia nell'innovazione, producendo proiettori innovativi che offrono esperienze audio e video davvero coinvolgenti. Questa collaborazione con Saint Laurent Rive Droite porta l’esperienza del brand a nuovi livelli, combinando tecnologia avanzata e design di lusso.

Il proiettore HORIZON Ultra Saint Laurent edition è dotato di una tecnologia 4K all'avanguardia e di Dolby Vision, che simula un'autentica esperienza cinematografica con una precisione dei colori senza pari e una qualità delle immagini eccezionale. Questa collaborazione rappresenta la perfetta fusione tra moda e tecnologia, offrendo ai consumatori un'esperienza visiva impareggiabile avvolta nello stile inconfondibile di Saint Laurent.

Disponibilità

Il proiettore HORIZON Ultra Saint Laurent edition sarà disponibile in esclusiva presso le boutique Saint Laurent Rive Droite a Los Angeles, presso Saint Laurent Babylone e sul sito YSL.COM