festeggiamenti per i dieci anni di Grand Theft Auto V in GTA Online

Questa domenica, Grand Theft Auto V compie 10 anni. Vorremmo ringraziare i nostri giocatori per l’incredibile supporto ricevuto in tutti questi anni. Questa stupenda comunità è il segreto del successo di GTAV su molteplici generazioni di console, è la ragione per la quale siamo riusciti a far crescere GTA Online con nuove funzionalità e contenuti in questi 10 anni e per questo le siamo infinitamente grati. Grazie di cuore a chi ha giocato, trasmesso in streaming, giocato di ruolo, creato o condiviso contenuti nel mondo di Los Santos e Blaine County!

Per festeggiare questo traguardo, GTA Online offrirà un trio di abiti ispirati ai tre personaggi principali di GTAV, oltre a finiture a tema GTAV, bonus in alcune modalità classiche, meccaniche di gioco e altro ancora. Inoltre, la nuova Bravado Hotring Hellfire arriva giusto in tempo per la tua prossima gara di stock car



Ottieni articoli collezionabili rari ispirati a GTAV in GTA Online

Vestiti come i tre personaggi principali di GTAV grazie ai nuovi abiti ispirati agli iconici look di Michael, Franklin e Trevor. Ti basta accedere entro il 27/09 per sbloccare gli abiti Il criminale in pensione, Il bullo e La groupie, insieme alla finitura Impiegato del mese per pistola mitragliatrice, Sig. mocassini scamosciati per carabina, e Zio T per lanciarazzi.

Riceverai anche un set completo di snack, munizioni e giubbotti antiproiettile per iniziare la giornata con il piede giusto.

La Bravado Hotring Hellfire è ora disponibile

Ti ritrovi a sognare di stare sul gradino più alto del podio mentre annaffi il pubblico con una bottiglia di champagne Blêuter'd? Svegliati: la Bravado Hotring Hellfire (sportiva) è ora disponibile per l’acquisto da Southern San Andreas Super Autos e in vetrina al Vinewood Car Club, dove gli abbonati a GTA+ possono riscattarla gratuitamente fino all'11 ottobre.

GTA$ e RP quadrupli nelle missioni di Lamar e Trevor

Questa settimana, rendi omaggio a due dei criminali più famigerati di Los Santos. Lamar Davis e Trevor Philips hanno delle fedine penali lunghe chilometri e offrono GTA$ e RP quadrupli se li aiuti a portare a termine i loro progetti nelle missioni di Lamar e Trevor.

GTA$ e RP doppi in Fughe di dati

Fai squadra con Franklin Clinton, da GTAV, per trovare le canzoni inedite del leggendario Dr. Dre prima che vengano pubblicate online in Fughe di dati. Ottieni ricompense doppie rischiando tutto.

Questa settimana puoi unire le forze con Franklin acquistando un'agenzia tramite il sito di Dynasty 8 Executive con il 50% di sconto. Puoi sfruttare il 50% di sconto anche su modifiche e migliorie dell'agenzia, sull'attrezzatura di Imani e sul merchandise dei Record A Studios fino al 20 settembre.

GTA$ e RP doppi nelle missioni di vendita dell’hangar

Il tuo hangar è pieno di carichi aerei? Consegna le merci di contrabbando ai potenziali compratori nelle missioni di vendita dell'hangar e ottieni GTA$ e RP doppi.

GTA$ e RP tripli in Vieni fuori a giocare

Scegli un luogo panoramico per Vieni fuori a giocare. Schierati con i pericolosi trafficanti e corri verso la salvezza o sfreccia sulle moto Sanchez insieme ai cacciatori. Questa modalità classica di GTA Online fornisce GTA$ e RP tripli per tutta la settimana.

Autosalone Premium Deluxe Motorsport

Oltre alla nuova Bravado Hotring Hellfire, Simeon ha selezionato quattro amatissimi veicoli da mettere in mostra all'autosalone Premium Deluxe Motorsport:

Bravado Hotring Hellfire (sportiva)

Obey 9F (sportiva, 50% di sconto)

Bravado Buffalo S (sportiva)

Canis Bodhi (fuoristrada)

Obey Tailgater (berlina)

Autosalone Luxury Autos

Passa un attimo da Rockford Hills e dai un'occhiata alla vetrina dell'autosalone Luxury Autos per osservare da vicino la Obey 10F (sportiva, 40% di sconto) e la Bravado Buffalo EVX (muscle car, 20% di sconto).

GTA$ e RP quadrupli nella serie della comunità

Questa settimana proponiamo sette delle nostre creazioni dei giocatori preferite, presentate durante il primo anno della serie della comunità. Abbiamo voluto rendere le cose ancora più interessanti offrendo GTA$ e RP quadrupli fino al 20 settembre.

Respingi ondate di non morti in cima al Casinò e Resort Diamond, abbatti i nemici in una Los Santos post apocalittica e altro in queste attività leggendarie.

Zombie Survival di The_Amazing_Zeph

w_ Kart Land di wimpendahl

Black And Yellow di EggsAndJam

Yukaringo Palace & Chamber di eArly4u

Cabmaggedon di Vill3m

Apocalypse di VoltycQc

KILLER LOOP - di lorishark

Veicoli bonus della ruota fortunata e dell'Autoraduno di LS

Fermati alla ruota fortunata nell'atrio del Casinò e Resort Diamond e falle fare un giro per provare a vincere il primo premio della settimana: la Enus Deity (berlina), personalizzata con la rara livrea Foglia dorata.

Piazzati nelle prime due posizioni nelle serie di gare dell'Autoraduno di LS per due giorni consecutivi per vincere il Maxwell Vagrant (fuoristrada). Passa dall'area di prova dell'Autoraduno per provare la Pegassi Zentorno (supercar, 40% di sconto), la Progen T20 (supercar, 40% di sconto) e la Pegassi Osiris (supercar, 40% di sconto).





Veicolo di prova premium e Prova a tempo HSW: solo su PlayStation 5 e Xbox Series X|S

Il veicolo di prova premium di questa settimana è la Coil Cyclone II (supercar), una hypercar che rispetta l'ambiente e che ora può sfruttare i potenziamenti di Hao's Special Works.

Scegli un veicolo idoneo dalla tua collezione e sfreccia tra Terminal e Chiliad Mountain State Wilderness nella Prova a tempo HSW della settimana.





SCONTI

Tutti i garage – 40% di sconto

Agenzie – 50% di sconto

Modifiche e migliorie dell'agenzia – 50% di sconto

Attrezzatura di Imani – 50% di sconto

Merchandise dei Record A Studios – 50% di sconto

Bravado Buffalo STX (muscle car) – 40% di sconto

Obey 10F (sportiva) – 40% di sconto

Bravado Buffalo EVX (muscle car) – 20% di sconto

Progen T20 (supercar) – 40% di sconto

Pegassi Osiris (supercar) – 40% di sconto

Pegassi Zentorno (supercar) – 40% di sconto

Obey 9F (sportiva) – 50% di sconto





Inventario e sconti del Furgone delle armi

Piede di porco | Fabbricavedove | Cannone a rotaia | Up-n-Atomizer | Empia devastatrice | Cannone pirotecnico (50% di sconto per gli abbonati a GTA+) | Mitra tattico (20% di sconto) | Pistola mitragliatrice | Carabina | Lanciarazzi | Granate | Molotov | Tubi bomba | Giubbotti antiproiettile

