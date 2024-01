FINAL FANTASY VII REBIRTH si unisce ad Apex Legends a tempo limitato

In vista dell'uscita di FINAL FANTASY VII REBIRTH per PS5 il mese prossimo, due dei più grandi nomi del gioco si uniranno per l'evento Apex Legends & FINAL FANTASY VII REBIRTH in Apex Legends. Il 9 gennaio, i giocatori potranno provare una nuovissima modalità a tempo limitato in Apex Legends, con la spada potens R2R5 e materia, oltre a una serie di nuovi oggetti cosmetici ispirati a FINAL FANTASY VII REBIRTH, tra cui nuove skin Leggendarie ed Epiche, adesivi, emotes e altro ancora.

Date un'occhiata al trailer di annuncio dell'evento dai The Game Awards qui.

Per tre settimane di infinite possibilità, FINAL FANTASY VII Takeover sostituirà la modalità battle royale non classificata in Apex Legends. In questa nuova ed entusiasmante modalità, i giocatori potranno impugnare la Buster Sword R2R5 per sfrecciare, bloccare i proiettili, scatenare una potente Limit Break e molto altro ancora. Nuovi effetti si aggiungono al gioco sotto forma di materia, che garantiscono vantaggi come i fulmini ad area d'effetto (AOE) e l'assorbimento di HP, oltre a un SOLDIER Nessie che combatte al fianco dei giocatori.

Ma i giocatori non si limiteranno a giocare ispirandosi a FINAL FANTASY VII REBIRTH, ma potranno calarsi nella parte! Nelle Terre straniere arrivano nuove skin, tra cui una skin ispirata ai moguri per Wattson, oltre a skin iconiche per Wraith, Crypto e altri ancora. Queste skin possono essere acquistate con le Monete Apex e fanno parte di 36 cosmetici a tempo limitato a tema FINAL FANTASY VII REBIRTH. I giocatori possono collezionarli acquistando i pacchetti Evento per ottenere oggetti dal pool di eliminazione, tra cui la mitica spada potens, il primo cosmetico mitico che può essere equipaggiato da qualsiasi Leggenda!

L'evento Apex Legends & FINAL FANTASY VII REBIRTH porta due icone del gioco nello stesso universo, ma solo per un periodo limitato.

Apex Legends: Scintilla è disponibile da oggi per PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X|S, Nintendo Switch e PC tramite EA App e Steam.













