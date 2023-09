SPY x FAMILY FA IL SUO DEBUTTO NEL MONDO DEI VIDEOGIOCHI CON SPYxANYA: OPERATION MEMORIES







La famiglia Forger fa il suo debutto nei videogiochi con il nuovo SPYxANYA: OPERATION MEMORIES di Bandai Namco Europe. Basato sulla serie manga e anime SPY x FAMILY, i giocatori prenderanno il controllo di Anya Forger, un’orfana con abilità telepatiche che è stata adottata da Loid Forger. Il gioco è in sviluppo per PlayStation 5, PlayStation 4, Nintendo Switch e PC via Steam e uscirà nel 2024.

Per il trailer di annuncio:

https://www.youtube.com/watch? v=O3gpElMkF98

Alcune caratteristiche di SPYxANYA: OPERATION MEMORIES :

Guarda SPY x FAMILY attraverso gli occhi di Anya – Con il compito assegnato dall’Eden College di tenere un foto-diario, i giocatori devono scattare memorabili foto di Anya, per completare il suo diario attraverso uscite che includono parchi, spiagge, aree per cani, acquari e musei.

Scatta foto quando Anya trova qualcosa di interessante – Trova qualcosa che catturi l’attenzione di Anya per scattare foto di lei, della sua famiglia e degli amici. Le buone foto saranno salvate come memorie di Anya.

Tanto divertimento e mini-giochi – Una varietà di oltre 15 mini-giochi sono disponibili per i giocatori. Divertiti con giochi basati sulle scene tipiche dell’anime: dal bowling agli allenamenti con Yor, per guadagnare punti e sbloccare costumi e oggetti.

Crea il tuo stile – Personalizza i Forger con costumi sbloccabili e altri oggetti per creare il tuo stile e aumentare ancora di più il divertimento nel gioco. Usa anche la modalità foto per creare il ritratto perfetto della famiglia Forger!

SPYxANYA: OPERATION MEMORIES

arriverà per PlayStation 5, PlayStation 4, Nintendo Switch e PC nel 2024.

