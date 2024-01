SPYxANYA: OPERATION MEMORIES, il primo gioco per console di SPY x FAMILY, invita i giocatori a unirsi al suo mondo unico intraprendendo una serie di divertenti avventure nei panni di Anya.

Per una ragazzina vivace come Anya e la famiglia Forger non esiste una giornata normale. La piccola telepate ha ricevuto una missione speciale dall'Eden College: deve creare il più incredibile diario fotografico di sempre!

I giocatori accompagneranno Anya nelle sue giornate aiutandola a catturare e creare ricordi indimenticabili in vari modi e luoghi. Che sia a casa, a scuola o durante una gita, le opportunità per vivere dei momenti speciali saranno ovunque.

Oltre al gioco base, sarà disponibile un'edizione Deluxe in formato digitale che include due DLC con tanti accessori e completi eleganti per la famiglia Forger, nonché alcuni oggetti speciali di gioco!

Guarda il nuovo trailer per scoprire maggiori dettagli sulle caratteristiche e i contenuti del gioco:

https://youtu.be/ixrIYeWhHRo

SPYxANYA: OPERATION MEMORIES sarà disponibile dal 28 giugno 2024 per PlayStation 5, PlayStation 4 e Nintendo Switch.

La data di uscita per Steam sarà comunicata più avanti.