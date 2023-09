GeForce Now - nuovi titolo si aggiungono al catalogo

Devil May Cry 5, Gears Tactis e The Crew Motorfest si aggiungono questa settimana al catalogo GeForce NOW!



Per questo GFN Thursday, tre titoli epici sbarcano sul cloud: Devil May Cry 5 di Capcom, Gears Tactics di Xbox Game Studio e il nuovissimo The Crew Motorfest di Ubisoft. Questi titoli fanno parte dei 15 nuovi giochi che si aggiungono al cloud questa settimana.Parlando del diavolo, giocate in streaming l'acclamato action-adventure Devil May Cry 5 nei panni di Nero, V o del leggendario Dante. Quest'ultimo titolo del famoso franchise presenta una colonna sonora da urlo e un gameplay a base di armi e spade che ha fatto la fortuna della serie.Provate il prossimo titolo Game Pass che si aggiunge a GeForce NOW, Gears Tactics, uno strategico a turni dal ritmo serrante. Spin-off dell'acclamato franchise Gears of War, Gears Tactics è ambientato una dozzina di anni prima del primo Gears of Wars. Giaca nei panni del soldato Gabe Diaz, reclutando, addestrando e comandando le tue squadre nella missione disperata che ha l'obiettivo di cacciare ed eliminare l'inarrestabile e potente capo delle locuste Ukkon, e salvare le città del pianeta Sera.Sfreccia sulle strade di Oahu, Hawaii, nel nuovissimo gioco di corse The Crew Motorfest, che arriverà al day one nel cloud. Gareggiate da soli o con gli amici al volante di oltre 600 veicoli iconici, dalle eleganti auto sportive ai robusti fuoristrada. I membri possono usufruire di una prova gratuita, dal 14 al 17 settembre, di cinque ore e trasferire i loro progressi al gioco completo.Provate tutto questo con un abbonamento Priority o Ultimate per un accesso più veloce ai server e ai giochi, tutti ad alte prestazioni.Ecco l’elenco completo dei giochi che si uniranno al cloud questa settimana:Tavernacle! (Nuovo lancio su Steam,11 Settembre)Gunbrella (Nuovo lancio su Steam,13 Settembre)The Crew Motorfest (Nuovo lancio su Ubisoft Connect,14 Settembre)Amnesia: The Bunker (Xbox, disponibile su PC Game Pass)Descenders (Xbox, disponibile su PC Game Pass)Devil May Cry 5 (Steam)Gears Tactics (Steam e Xbox, disponibile su PC Game Pass)Last Call BBS (Xbox)The Matchless Kungfu (Steam)Mega City Police (Steam)Opus Magnum (Xbox)Remnant II (Epic Games Store)Space Hulk: Deathwing - Enhanced Edition (Xbox)Superhot (Xbox)Vampyr (Xbox)

