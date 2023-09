Aggressione a 12enne durante festa di compleanno: il drammatico episodio nel giardino di casa

Nel corso di una festa di compleanno nel giardino di casa, un terribile episodio ha scosso una famiglia quando un dodicenne è stato accoltellato davanti alla madre. La festa era in onore della sorellina minore ed era animata da palloncini e gonfiabili, ma si è trasformata in un incubo quando un vicino di casa ha aggredito il ragazzo a suon di pugni e coltellate. La madre, impotente, urlava disperata: "Ha solo 12 anni", ma sembrava non riuscire a fermare l'aggressore.

La causa di questa terribile violenza risale a un gesto impulsivo del bambino: aveva lanciato delle pietre contro la vetrina del bar di un uomo che abitava vicino alla casa della nonna del ragazzo. Questo uomo, anche proprietario del bar in questione, sembrava non tollerare l'atto del giovane e ha reagito con una violenza inimmaginabile.

La tragedia si è consumata il 7 aprile 2021, quando il ragazzo di 12 anni è stato inseguito da due uomini nel giardino della casa di sua nonna, dove sua sorella minore festeggiava il compleanno. Secondo quanto riferito dalla procuratrice Charlotte Atherton alla corte di giustizia di Bootle, Liverpool, il giovane è stato brutalmente attaccato, colpito con pugni, gettato a terra e pugnalato ripetutamente alla gamba e ai glutei. Gli ospiti della festa hanno riferito che un altro ragazzo di 14 anni, compagno della vittima, è riuscito a fuggire all'interno della casa, mentre il dodicenne è stato preso dall'aggressore.

La mamma del ragazzo è intervenuta eroicamente per mettersi tra suo figlio e l'aggressore, urlando che il ragazzo aveva solo 12 anni. Tuttavia, l'uomo sembrava insensibile alle suppliche e avrebbe minacciato di far del male a tutti. L'uomo in questione è il proprietario del bar nelle vicinanze ed è stato accusato di questa terribile aggressione, nonostante abbia negato la sua colpevolezza. Le testimonianze dei presenti confermano la sua responsabilità, ma la sua difesa rimane ferma nella sua posizione. L'aggressione ha scosso la comunità locale e continua a essere oggetto di indagine legale.

Altre News per: aggressione12ennedurantefestacompleannodrammaticoepisodio