Logitech Pebble 2 Combo Recensione

Oggi vi parlo della nuova combo di Logitech, la Pebble 2. Logitech è una società svizzera che produce periferiche e software per computer, con sede globale a Losanna. Ha uffici in Europa, Asia, Oceania e America. Ho provalo per svariati giorni la loro combo, mouse e tastiera Pebble 2, e ora sono pronto a parlarvene nella recensione.

La combo mouse e tastiera Pebble 2 diè un'ottima opzione per chi cerca un set di periferiche compatto e portatile. Tastiera e mouse hanno un aspetto minimal e sottile, progettati per distinguersi dalla massa. Premendo il pulsante Easy-Switch si può passare da uno fino a 3 dispositivi. Infatti, è compatibile con, macOS, iPadOS, Chrome OS, Linux e Android. In dettaglio è Compatibile con: Windows 10, 11 o versioni successive,11 o versioni successive,14 o versioni successive, iOS 14 o versioni successive, Android 9.0 o versioni successive. Il mouse e la tastiera sono entrambi realizzati con materiali sostenibili, tra cui plastica riciclata post-consumo, ed è disponibile in tre colori:, bianco e rosa.

Tastiera

Laè dotata di un design sottile e leggero, con un peso di soli 270 grammi. I tasti sono arrotondati e silenziosi, grazie alla tecnologiadi Logitech. La tastiera è dotata di 10 tasti Fn personalizzabili, che possono essere utilizzati per accedere rapidamente alle funzioni più utilizzate, come la ricerca, l'accesso alle app, la cattura schermo e il menu emoji. Laè un'ottima scelta per chi cerca una tastiera silenziosa e compatta. I tasti sono comodi da digitare e la tastiera è facile da trasportare. I 10personalizzabili sono un bel tocco e rendono la tastiera ancora più versatile.

Mouse

Ilè anch'esso compatto e leggero, con un peso di soli 90 grammi. Il design è tondeggiante e si adatta comodamente al palmo della mano. Il mouse è dotato della tecnologia SilentTouch di Logitech, che rimuove il 90% del rumore dei clic. Il tasto centrale è personalizzabile tramite l'appche permetterà di inviare emoji su WhatsApp o riprodurre una playlist Spotify. Il mouse Pebble 2 è un'ottima scelta per chi cerca un mouse silenzioso e compatto. Il mouse è comodo da usare e la tecnologiah rende la navigazione fluida e silenziosa. Il tasto centrale personalizzabile è un bel tocco e rende il mouse ancora più versatile.è disponibile in vari colori ed è realizzato con oltre il 58% di plastica riciclata.

Connettività e durata della batteria

Entrambi i dispositivi sono compatibili cone possono essere collegati fino a tre dispositivi contemporaneamente. La durata della batteria è lunga, quindi niente preoccupazioni di ricarica dei dispositivi troppo spesso. Infatti, la tastiera ha una durata della batteria di circa 18 mesi, mentre quella del mouse ha una durata di circa. La connettività Bluetooth 5.1 è veloce e affidabile, ed è comodo poter collegare la combo a più dispositivi contemporaneamente.

Conclusioni

La Logitech Pebble 2 è una combo mouse e tastiera compatta, precisa, portatile e silenziosa. Ideale per chi lavora in mobilità o ha poco spazio sul desktop. È costruita con materiali sostenibili e offre un'esperienza di digitazione e navigazione confortevole. La Pebble 2 è un'ottima scelta per chi cerca un set di periferiche compatto, portatile e dal prezzo competitivo. Silenziosa, facile da usare e ha una lunga durata della batteria.

Pro

Design compatto e portatile

Materiali sostenibili

Tastiera silenziosa

Mouse silenzioso

Connessione Bluetooth 5.1

Durata della batteria lunga

Contro

Non è disponibile una versione con tasti retroilluminati

Voto 8.5/10

Altre News per: logitechpebblecomborecensione