Radio DEEJAY e ONEPODCAST partner di LUCCA COMICS & GAMES

5 giorni di dirette insieme a Linus, Nicola Savino, Gianluca Gazzoli, Francesco Lancia e Chiara Galeazzi, Nikki, Federico Russo e Francesco Quarna, per un palinsesto dedicato e appuntamenti speciali con voci e autori di OnePodcast. Let’s stay #together!





Radio Deejay e OnePodcast arrivano a Lucca Comics & Games, in veste rispettivamente di entertainment partner e podcast partner, abbracciando appieno lo spirito della prossima edizione, in calendario dall’1 al 5 novembre, e unendosi alla grande community di appassionati di fumetto, gioco, videogioco, anime, manga, narrativa fantasy, cosplay, serie tv, all’insegna del claim 2023 “Together”.Lo faranno in grande stile con moltissime attività e sorprese, offrendo non solo un racconto inedito della manifestazione che accompagnerà tutti gli ascoltatori e i fan, ma anche con grandi momenti di intrattenimento e incontri speciali.Una squadra eccezionale sarà presente a Lucca per cinque giorni di diretta da piazzale Verdi, dove sarà stazionato il mitico truck della radio. Ai microfoni si alterneranno: Linus e Nicola Savino con il team di Deejay Chiama Italia; Nikki, Federico Russo e Francesco Quarna porteranno un po’ d’estate nell’ “ottembre” lucchese con il loro Summer Camp; Gianluca Gazzoli proporrà il suo stile inconfondibile con Gazzology; infine, Francesco Lancia e Chiara Galeazzi saranno protagonisti con Il Terzo Incomodo e Ciccio e Chiara.Per l’avvicinamento al community event più atteso dell’anno, sono previste “incursioni” nel palinsesto della radio con diversi ospiti, anche non convenzionali, commenti in diretta, tanti gadget e la possibilità per gli ascoltatori più fedeli di partecipare a Lucca Comics & Games.Prossimamente saranno svelati anche gli appuntamenti speciali con le voci e gli autori di OnePodcast, la content factory da 15 milioni di streaming al mese, ma anche tante altre attività, anteprime assolute e momenti speciali per il pubblico appassionato di LC&G.

