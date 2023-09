Veeam: sfruttare la potenza della portabilità dei dati...

... perun recupero efficace dei dati su tutte le piattaforme

Negli ultimi anni, i dati sono diventati una risorsa fondamentale per le aziende di tutti i settori. La capacità di raccogliere, analizzare e agire sui dati è diventata un fattore chiave per rimanere competitivi. Poiché i dati crescono a un ritmo senza precedenti, la sfida per le aziende non è solo quella di raccoglierli, ma anche di accedervi in modo rapido ed efficiente. La capacità di accedere ai dati in tempo reale può fornire preziose informazioni che possono essere sfruttate per prendere decisioni aziendali informate.



La portabilità dei dati svolge un ruolo cruciale nel consentire alle aziende di accedere ai propri dati da più fonti e piattaforme. Ciò consente alle aziende di essere più agili, reattive ed efficienti nelle loro operazioni, offrendo loro un vantaggio competitivo. D'altro canto, le aziende che non sono in grado di accedere ai propri dati in modo rapido e semplice possono trovarsi in svantaggio rispetto alla concorrenza. Di conseguenza, la portabilità dei dati è diventata un requisito fondamentale per le aziende che vogliono prosperare nell'attuale mondo guidato dai dati.



Comprendere l'importanza della portabilità dei dati: cos'è e perché è importante



La portabilità dei dati si riferisce alla possibilità di spostare i dati da un sistema o da una piattaforma all'altra. Ciò significa che i dati possono essere spostati tra diverse piattaforme di archiviazione, il che contribuisce a ridurre i costi di gestione dei sistemi di archiviazione primari. Le organizzazioni devono essere in grado di importare ed esportare facilmente i dati raccolti e archiviati, convertendoli tra diversi formati e standard, se necessario. Questo è importante perché consente alle aziende di accedere ai propri dati in modo rapido ed efficiente, indipendentemente dalla piattaforma o dal sistema su cui sono archiviati.



L'importanza della portabilità dei dati risiede nella sua capacità di rendere i dati accessibili su più piattaforme. Ciò può aiutare le aziende a essere più efficienti e produttive, in quanto non sono limitate a un'unica piattaforma o sistema. Inoltre, consente alle aziende di sfruttare le nuove tecnologie e piattaforme che si rendono disponibili, senza doversi preoccupare di perdere i propri dati.



Le sfide principali della portabilità dei dati



Una delle sfide principali della portabilità dei dati è quella di non abbracciare completamente la trasformazione digitale e di non adattarsi alle nuove realtà mondiali. Molte aziende utilizzano ancora sistemi legacy non progettati per la portabilità dei dati. Il trasferimento dei dati tra i sistemi può essere difficile perché molti di questi sistemi non sono compatibili con altre piattaforme.



Inoltre, l'aumento dei servizi di cloud computing ha anche aumentato le preoccupazioni tecniche sulla portabilità dei dati. Il vendor lock-in, ovvero il legame delle aziende con un particolare fornitore di servizi cloud, può rendere difficile il trasferimento dei dati a un'altra piattaforma. Questo perché i fornitori di servizi cloud spesso utilizzano formati e tecnologie proprietarie che non sono interoperabili con altre piattaforme.



Come muoversi tra un livello sufficiente di portabilità dei dati ed essere realistici



Esistono diverse best practice che le aziende possono seguire per garantire un livello sufficiente di portabilità dei dati, pur essendo realistiche sulle loro capacità.





Disporre di un piano di ripristino/risposta in caso di catastrofe – le organizzazioni devono assicurarsi di pianificare in anticipo la continuità operativa a partire da un'analisi dell'impatto aziendale. Ciò significa disporre di un'adeguata risposta di disaster recovery in caso di disastro, come un cyberattacco o una calamità naturale. Dando priorità e riflettendo su quale sia lo scenario migliore per recuperare i dati importanti e identificando quale sia la perdita accettabile, le organizzazioni possono mantenere le loro attività in funzione. Archiviare e trasferire i dati utilizzando, ove possibile, formati interoperabili e garantire la loro sicurezza nel passaggio da uno spazio all'altro – ciò significa utilizzare standard aperti e formati ampiamente supportati da diverse piattaforme. Significa anche garantire la sicurezza dei dati nel momento in cui vengono trasferiti da una piattaforma all'altra. La crittografia e altre misure di sicurezza possono aiutare a prevenire le violazioni dei dati e gli accessi non autorizzati. Privilegiare i dati e avere una visione olistica di ciò che deve essere riportato dopo un incidente – ciò significa dare priorità ai dati più critici per l'azienda e garantire che siano recuperabili in caso di disastro. Significa anche avere una visione olistica di ciò che deve essere ripristinato dopo un incidente, come le applicazioni e i sistemi, oltre ai dati. Mantenere la sicurezza e l’integrità dei dati – ciò significa garantire sempre la sicurezza dei dati, sia in fase di archiviazione che di trasferimento. Significa anche mantenere l'integrità dei dati, per garantire che i dati siano accurati e coerenti su tutte le piattaforme.









Con l'adozione di strategie multi-cloud da parte di un numero sempre maggiore di organizzazioni, la necessità di soluzioni efficaci per la portabilità dei dati è diventata ancora più forte. Per essere agili ed efficienti con i loro dati, le aziende devono essere in grado di trasferirli senza sforzo tra piattaforme diverse. Questo garantisce che le aziende possano accedere ai loro dati in modo rapido ed efficace, indipendentemente dal luogo in cui sono archiviati.Per ottenere un efficace recupero dei dati tra le varie piattaforme, le aziende devono assicurarsi di avere un livello adeguato di portabilità dei dati, pur essendo realistiche sulle loro capacità. Ciò comporta l'implementazione di un piano di disaster recovery, l'utilizzo di formati interoperabili, la prioritizzazione dei dati critici e il mantenimento della sicurezza e dell'integrità dei dati. Anche se la portabilità dei dati può presentare delle sfide, come i sistemi legacy e il vendor lock-in, seguire queste best practice può aiutare le aziende a superarle e a cogliere i vantaggi della portabilità dei dati. Poiché i dati sono una risorsa vitale per le aziende, è fondamentale garantire che possano accedervi in modo rapido ed efficiente, indipendentemente dalla piattaforma o dal sistema su cui sono archiviati.

Altre News per: veeamsfruttarepotenzadellaportabilitàdati