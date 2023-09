Bratz: Flaunt Your Fashion - Complete Edition verrà lanciato il 27 ottobre

Outright Games nin collaborazione con MGA Entertainment, rivela l'edizione completa di Bratz: Flaunt Your Fashion! Disponibile digitalmente per PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X|S e PC dal 27 ottobre e come esclusiva fisica per Nintendo Switch dal 3 novembre. L'edizione completa riunisce tutti i DLC rilasciati e gli aggiornamenti dei contenuti per il videogioco di successo Bratz: Flaunt Your Fashion, tutto in un unico posto!





Bratz: Flaunt Your Fashion - Complete Edition presenta tutti i contenuti eleganti degli aggiornamenti precedenti e delle versioni DLC, tra cui:







Aggiornamento Super Stylin' : esplora nuove località per scattare selfie in ogni città e salva fino a 12 delle migliori foto in un'app Galleria fotografica. Inoltre, cambia il modo in cui giochi passando da Yasmin, Cloe, Jade e Sasha per raccogliere ancora più tesori e sbloccare tutti gli obiettivi della Stylin' Soiree.

Pacchetto moda Girls Nite Out - Dopo aver attirato l'attenzione di uno stilista di fama mondiale, le ragazze stanno lavorando per rendere la rivista più grande e migliore che mai. Prova abiti nuovi di zecca, tavolozze di trucco, acconciature e altro ancora dalla collezione assolutamente sexy Girls Nite Out.

Pacchetto moda Pretty 'N' Punk : l'iconica collezione Pretty 'N' Punk, recentemente ripubblicata, è arrivata nel gioco, permettendo ai giocatori di mostrare il loro lato ribelle. Oltre ad alcune acconciature davvero rock e un minigioco da passerella, questo pacchetto include anche il nuovissimo outfit per Sasha!





