Bratz: Flaunt Your Fashion - aggiornamento

Oltre a contenuti scaricabili a pagamento, MGA Entertainment, oggi è stato rilasciato un nuovo ed elegante aggiornamento per Bratz: Flaunt Your Fashion gratuitamente.





Puoi guardare il trailer qui.



Viaggia nelle città più cool del mondo per scrivere nella più grande rivista di moda, tutto insieme all'originale Bratz Pack: Cloe, Sasha, Yasmin e Jade.

Trova nuovi punti selfie in ogni città e salva fino a 12 dei migliori scatti nella nuovissima app della galleria fotografica.

Passa dal ruolo di Yasmin, Cloe, Jade e Sasha in qualsiasi momento.

Raccogli più tesori per sbloccare obiettivi alla Stylin' Soiree.

L' aggiornamentooffre nuovi modi di giocare:Divertiti ancora di più con il DLC. Unisciti alle ragazze mentre lavorano per trasformare Bratz Magazine dopo aver attirato l'attenzione di un designer di fama mondiale. Ci sono abiti nuovi di zecca della collezione, così come nuove tavolozze di trucco, acconciature e altro ancora.

L' aggiornamento gratuito Super Stylin' e il pacchetto Girls Nite Out Fashion a pagamento sono ora disponibili su Nintendo Switch, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X|S e PC. Bratz: Flaunt Your Fashion è ora disponibile su Nintendo Switch, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X|S e PC.









Altre News per: bratzflauntyourfashionaggiornamento