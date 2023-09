Arrivano i Logi PLAY Days con grandi sconti

Dal 13 al 19 settembre, in collaborazione con i rivenditori di tutta Europa, Logitech G offre sconti esclusivi su mouse, tastiere, cuffie e molto altro ancora





Logitech G annuncia che stanno per partire i Logi PLAY Days, 7 giorni dedicati al gaming che si svolgeranno in tutta Europa dal 13 al 19 settembre. Invitiamo quindi tutti i gamer e i creator a unirsi a noi per una settimana di celebrazione della cultura del gaming, il tutto amplificato da offerte promozionali esclusive sul gear da gaming e per lo streaming. Con sconti fino al 40%, i #LOGIPLAYDAYS presenteranno un'ampia gamma di prodotti, da mouse e tastiere fino a cuffie e microfoni.

Durante i Logi PLAY Days di Logitech G, più di 50 retailer ed etailer parteciperanno alla celebrazione di PLAY. In Italia, i consumatori possono trovare offerte presso i punti vendita MediaWorld e su Amazon.it.





"Crediamo nel potere del gaming e siamo entusiasti di presentare i Logi PLAY Days, un evento speciale di una settimana progettato per offrire una serie di benefit esclusivi a gamer e creator. I Logi PLAY Days iniziano con una serie di annunci di prodotti molto attesi e sono completati da offerte irresistibili su alcuni dei nostri prodotti più venduti", ha condiviso Yalcin Yilmaz, Vice President & Head of Europe di Logitech. “Attraverso i Logi PLAY Days, celebriamo e dimostriamo il nostro impegno verso la cultura, l'innovazione continua e il sostegno alle nostre vivaci community". I Logi PLAY Days sono inoltre l’occasione per una serie di annunci relativi a nuovi prodotti:



SIM racing

È ora disponibile una nuova versione del volante PRO RACING WHEEL, che offre maggiore flessibilità e personalizzazione per i gamer PC, mantenendo al tempo stesso il feeling di gara grazie alla tecnologia Direct Drive e al feedback TRUEFORCE. Il volante migliorato è stato progettato per prestazioni di livello PRO ed eleva l'esperienza di gara offrendo una potenza incredibile e una reattività di livello superiore.

PRO Series

Progettati per garantire il massimo delle performance, della precisione e del comfort per i migliori atleti del mondo, la nuova serie di prodotti PRO recentemente annunciata da Logitech G include la tastiera PRO X TKL LIGHTSPEED e il mouse PRO X SUPERLIGHT 2.

In uno speciale video di presentazione dei prodotti per i Logi PLAY Days, Ujesh Desai, General Manager Logietch G, si è riunito con i responsabili dei team product e marketing per fornire informazioni sul rigoroso processo di sviluppo di questo nuovo lancio, che comprende la collaborazione con centinaia di atleti professionisti esport tra i più forti al mondo.

ANCORA PIÙ PRODOTTI IN ARRIVO

Mentre i primi annunci di Logitech G faranno piacere agli appassionati di SIM racing e ai gamer più accaniti, c'è molto altro in arrivo anche per i gamer occasionali, gli streamer e i creator. I Logi PLAY Days sveleranno presto nuovi prodotti che amplieranno l'ecosistema di Logitech G.

Altre News per: arrivanologiplaydaysgrandisconti