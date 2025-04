Logitech G x Aimlabs Challenge

Salite di livello e preparatevi a competere: $100.000 dollari vi aspettano nella Logitech G x Aimlabs Challenge

Schivate squali, affinate le vostre abilità, vincete: 100.000 dollari in palio nel Logitech G x Aimlabs Showdown!

Chiamata per tutti i tiratori scelti, gli appassionati di FPS e i giocatori affamati di sfide! Logitech G, brand di Logitech (SIX: LOGN) (NASDAQ: LOGI) e leader nelle tecnologie e negli accessori per gaming, ha collaborato per il secondo anno consecutivo con Aimlabs, l'aim trainer numero 1 al mondo che ha già coinvolto oltre 40 milioni di giocatori.

L’evento Logitech G PLAYDAYS x Aimlabs di quest’anno è più grande, più grande, più audace e ricco di attività imperdibili, tra cui oltre 100.000 dollari di premi Logitech G e bottini esclusivi in-game.

Con quattro stagioni adrenaliniche racchiuse nella sfida di quest'anno, i giocatori di tutto il mondo hanno un invito aperto ad affinare le proprie abilità e a competere per il titolo di leggenda della classifica. Che siate principianti degli FPS o professionisti della tattica, Aimlabs propone tre nuovissimi compiti testati dai giocatori e progettati per migliorare la vostra precisione, velocità e consapevolezza della situazione. Ecco la ripartizione:

? FINSWITCH: Il 96% di precisione è richiesto per schivare un banco di squali che si abbattono sulla superficie.

? HEROSCOPE: Dimostrate la vostra maestria nello sniping contro ondate di nemici superpotenti: il tempo di reazione è calcolato in millisecondi!

? OMNITRACK: Affrontate una simulazione ad alta intensità progettata per perfezionare il tracking e sviluppare la memoria muscolare, con un feedback analitico continuo in ogni fase del percorso.

Imparate a padroneggiarle tutte e tre e scalate le classifiche: i primi 50 giocatori su PC vinceranno la tastiera da gaming PRO X TKL RAPID, mentre i primi 25 su Xbox otterranno la cuffia da gaming wireless ASTRO A50 (Gen 5) LIGHTSPEED.

“Ai Logitech G PLAYDAYS, i riflettori sono puntati sui giocatori. Schivano gli squali digitali e mettono a segno colpi alla testa perfetti con la precisione di veri professionisti”, ha dichiarato Joseph Bentley, Head of Experiential Marketing di Logitech G. ”Dalle leggende occasionali ai tiratori scelti competitivi, non si limitano a inseguire la gloria delle classifiche, ma competono per aggiudicarsi una parte dei 100.000 dollari in palio. Il palcoscenico è pronto, il gear è pronto, quindi che le battaglie abbiano inizio!”.

Partecipare alle sfide consente a tutti i giocatori di sbloccare skin per armi, emblemi e sfondi esclusivi Logitech G. Inoltre, tutti i concorrenti che si registrano per la stagione Spring 2025 partecipano automaticamente alle lotterie per vincere ancora più oggetti esclusivi Logitech G, indipendentemente dal proprio grado.

Il nuovo programma Logitech G x Aimlabs è ora attivo e durerà fino al 15 giugno 2025. Per partecipare, i giocatori dovranno navigare nel menu Logitech G PLAYDAYS di Aimlabs e unirsi al Discord ufficiale di Logitech G per registrarsi ai premi e alle lotterie.