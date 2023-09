Back to School: Semiperdo, il braccialetto alleato di mamme e papà anche in città

Tra Back to School e Back to Work, c’è un nuovo alleato quest’anno in città: Semiperdo, il braccialetto anti-smarrimento per genitori super impegnati. Comodo e colorato, una soluzione tecnologica semplice e intuitiva per evitare lo stress di tutti i giorni e prendersi cura di chi si ama.

Settembre è tempo di rientri: tra lavatrici da riempire, valigie da riordinare e impegni di lavoro, la routine è già frenetica. Al back to work, poi, si aggiungono anche il rientro a scuola dei bambini e le attività di svago pensate per loro. Far conciliare tutto è complicato: se da una parte nonni e babysitter sono da sempre preziosi aiutanti, dall’altra ci si chiede se esistano altri alleati in grado di far vivere serenamente gli impegni di grandi e piccini tutti i giorni e ovunque... Ancor meglio se con il massimo comfort e stile!

Un’idea arriva da bluon, un marchio di Blu Oberon - realtà all’avanguardia nata per migliorare la qualità della vita delle famiglie – con Semiperdo, il braccialetto smart e super cool che ogni bimbo può portare sempre con sé. Un accessorio comodo, leggero e colorato, dalla tecnologia semplice e intuitiva per tutti – nonni e tate compresi. Nessuna perdita di tempo per impararne il funzionamento e comunicazioni immediate a mamme e papà alle prese con il solito tran-tran.

Basterà avvicinare il proprio telefono al bracciale e il gioco è fatto!

Semiperdo è in grado di segnalare rapidamente e su più piattaforme la posizione di chi lo indossa, con una notifica istantanea che evita così chiamate e messaggi superflui, sia per chi si affaccenda con i bimbi, sia per i genitori spesso sommersi di lavoro. Il risultato? Zero preoccupazioni, massima facilità e un braccialetto trendy per tutti i bimbi, dai più quieti a quelli più avventurosi per vivere sereni anche la routine quotidiana di città!

Ma cos’è Semiperdo?

Semiperdo è il braccialetto adatto a bambini da 1 a 12 anni: resistente e semplice da utilizzare, ma soprattutto disponibile in diverse colorazioni, così che anche i più piccoli possano scegliere il proprio preferito! Elastico e waterproof, leggerissimo e creato con materiale certificato OEKO-TEX, si adatta perfettamente al pols

o di ogni bambino che indossa volentieri il proprio Semiperdo. Il device è 100% Made in Italy, comunica con smartphone e pc, può geolocalizzare la posizione del bimbo e consente di chiamare, inviare sms o entrare in chat automatica con i familiari del bambino.

E come funziona?

Grazie alla tecnologia contactless NFC, basta semplicemente accostare il proprio smartphone al microchip inserito in ogni braccialetto per far apparire subito sullo schermo i pulsanti di chiamata, di invio SMS o WhatsApp e di chat automatica per collegarsi direttamente con i familiari (senza bisogno di installare alcuna applicazione). I braccialetti intelligenti Semiperdo sono compatibili con tutti gli smartphone, non emettono onde elettromagnetiche, non hanno bisogno né di batteria, né di scheda SIM, né di abbonamenti. Il device si configura in pochi istanti e funziona in tutto il mondo senza limitazioni: risvoltando il braccialetto, infatti, è possibile leggere le indicazioni anche in lingua inglese e la piattaforma tecnologica mostra sempre le informazioni nella lingua locale. Tutti i servizi sono inclusi a vita.

Quando può essere utile?

Sempre! Non solo in vacanza, ma anche in luoghi nuovi e affollati, al parco giochi o durante le gite fuori porta: Semiperdo è l’alleato che ogni genitore sta cercando. Il braccialetto può essere utilizzato nella vita di tutti i giorni, senza alcuna limitazione. Un esempio? All’uscita da scuola, la babysitter può rapidamente accostare il suo smartphone e subito il genitore riceverà l’alert di conferma lettura, via e-mail o tramite notifiche istantanee in primo piano su social, cellulare o computer! Talmente semplice e intuitivo che anche i nonni e chi è meno avvezzo alla tecnologia possono utilizzarlo con facilità, senza bisogno di tutorial.





Altre News per: semiperdobraccialettoalleatomammepapà