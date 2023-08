Semiperdo, innovativo braccialetto al servizio di tutti

Quando la tecnologia diventa solidale:

un semplice e innovativo braccialetto, al servizio di tutti

In occasione della Giornata Mondiale della Solidarietà, bluon, un marchio di Blu Oberon - realtà all’avanguardia nata per migliorare la qualità della vita delle famiglie - ricorda alla comunità che l’attenzione verso il prossimo oggi passa anche da un uso intelligente della tecnologia. Con il braccialetto smart Semiperdo, aiutare bimbi smarriti in difficoltà non è mai stato così semplice!

In un mondo sempre più digitale, la tecnologia al servizio dell’uomo è all’ordine del giorno, purché semplice, intuitiva, alla portata di tutti e, soprattutto, in grado di aiutare nelle situazioni di emergenza. Sono sempre molti i bimbi curiosi che – in particolare d’estate – partono alla scoperta di luoghi inesplorati uscendo in un istante dal raggio d’azione di mamme e papà.

È proprio per offrire un aiuto concreto in questi casi che bluon, realtà innovativa nata per migliorare la qualità della vita delle famiglie, ricorda il valore di Semiperdo, un braccialetto tecnologico universale che, non soltanto stimola la collaborazione e il sostegno tra le persone in situazioni di emergenza, ma permette di evitare stress ulteriori al bambino smarrito, ai propri familiari e… anche a chi lo ritrova!



Una tecnologia invisibile, estremamente intuitiva e che, nella forma di un comodo bracciale, può essere di grande aiuto per la comunità , consentendo subito un contatto diretto con i genitori di un bimbo smarrito. Grazie alla tecnologia contactless NFC, basta infatti accostare uno smartphone al microchip che c’è in ogni Semiperdo per far apparire sul telefono – senza che occorra alcuna applicazione – i pulsanti di chiamata, di invio SMS o WhatsApp e di chat automatica per collegarsi in diretta con i familiari. Nello stesso tempo, viene anche inviata la posizione geolocalizzata del piccolo ai contatti registrati. I braccialetti intelligenti Semiperdo sono compatibili con tutti gli smartphone, non emettono onde elettromagnetiche, non hanno bisogno né di batteria, né di scheda SIM, né di abbonamenti.

bluon ha creato un dispositivo davvero semplice, non invasivo e proprio per tutti, facilitando la collaborazione reciproca : si configura in pochi istanti e funziona in tutto il mondo senza limitazioni.

Semiperdo: il braccialetto smart per ritrovare chi ami

In città o in vacanza, in luoghi nuovi o affollati, Semiperdo, l’innovativo braccialetto smart di bluon, rappresenta un baluardo per la sicurezza dei bam bini da 1 a 12 anni. S emiperdo comunica con smartphone e pc: può geolocalizzare la posizione del ritrovamento e consente di chiamare, inviare sms o entra re in chat automatica con i familiari. Tutti i s ervizi sono in clusi a vita . Semiperdo, poi, è double-face: risvoltando il braccialetto è possibile leggere le indicazioni anche in lingua inglese, per tutti i viaggi all’estero. Inoltre, la piattaforma tecn ologica mostra sempre le informazioni nella lingua locale.

Semiperdo è un dispositivo tech Made in Italy , un oggetto di lifestyle da cui non separarsi mai, con tante collezioni alla moda per ogni stagione. OEKO-TEX: i braccialetti non contengono alcuna sostanza nociva, sono resistenti ed elastici per adattarsi perfettamente al polso dei propri bimbi.

Altre News per: semiperdoinnovativobraccialettoserviziotutti