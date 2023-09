Vito Lo Iacono, detto 'Er Motosega', Affronta gli Hater su TikTok: Dalla Tragedia a Nuovi Inizi

Vito Lo Iacono, noto come 'Er Motosega' dei TheBorderline, Torna su TikTok per Fronteggiare gli Hater.

Vito Lo Iacono, famoso membro dei TheBorderline, conosciuto anche come 'Er Motosega', è tornato a utilizzare TikTok per affrontare una situazione difficile. Gli effetti social dell'incidente che ha coinvolto la Lamborghini Urus noleggiata dai creator e la Smart in cui viaggiava il piccolo Manuel, tragicamente deceduto a soli 5 anni, continuano a farsi sentire.

Questa volta, Lo Iacono si rivolge direttamente agli hater che lo hanno bersagliato con critiche e minacce negli ultimi mesi. Nel suo video, l'youtuber scrive: "Sanno tutti più di me…", sottolineando che nessun altro può davvero capire cosa stia passando dopo l'incidente. Il video è corredato da alcuni degli insulti e delle minacce che ha raccolto nel corso di questo difficile periodo.

Non mancano le parole di odio, con un utente che scrive: "T’ammazzo" e un altro che aggiunge: "Ma ancora vivo sei? A sto punto ti auguro un cancro". Le minacce e le critiche offensive sono all'ordine del giorno sui profili social di Lo Iacono, anche quando ha condiviso momenti della sua vita privata, come le vacanze al mare con la fidanzata Gaia Cascino, incontrata sul set del reality "Il Collegio".

Mentre aspettiamo ulteriori sviluppi dall'inchiesta, vale la pena notare che Vito Lo Iacono non è indagato per l'incidente, mentre è il conducente della Lamborghini, Matteo Di Pietro, ad essere sotto inchiesta. Nel frattempo, Lo Iacono continua a condividere video su TikTok, difendendosi dagli attacchi e cercando di andare avanti. La situazione evidenzia la difficile realtà degli youtuber, che spesso devono affrontare minacce e odio online, nonostante abbiano ottenuto visibilità grazie a sfide e contenuti sempre più audaci.

