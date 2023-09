Nuovi Siti Militari Russi al Confine Finlandese: Cresce la Tensione nella Regione Artica

Immagini satellitari recentemente pubblicate dal media Yle rivelano che la Russia ha rapidamente costruito nuovi siti militari in prossimità del confine con la Finlandia, suscitando preoccupazioni nella regione. Questi nuovi siti militari sono emersi in mezzo al deserto artico e si trovano a soli 50 chilometri dal territorio finlandese. Queste strutture sono attualmente utilizzate dalla Brigata artica dell'esercito russo.

Le immagini satellitari mostrano chiaramente l'espansione militare russa, con grandi capannoni costruiti nella guarnigione di Alakurt e nel deposito di attrezzature Petrosko. Questi edifici sono destinati alla manutenzione e allo stoccaggio di attrezzature militari e costituiscono la più grande concentrazione di truppe russe vicino al confine finlandese. La Brigata artica è specializzata nell'operare in condizioni estreme di oscurità e freddo nella regione artica, anche se non dispone di carri armati.

Il media Yle ha effettuato un'analisi delle immagini satellitari della base e ha rilevato che questi edifici sono stati eretti incredibilmente rapidamente, con uno costruito il 9 luglio, un altro il 28 luglio e il terzo il 11 agosto. Questa escalation militare ha suscitato preoccupazioni e interrogativi nella comunità internazionale.

Nel frattempo, altre notizie internazionali riguardano il leader nordcoreano Kim Jong Un, che si sta dirigendo verso la Russia per un vertice con il presidente Vladimir Putin. Il trasferimento di Kim Jong-un è avvenuto su un treno privato, con la possibilità di un incontro con Putin nei prossimi giorni.

Inoltre, il reclutamento forzato in Russia sta avendo un impatto significativo sulla forza lavoro nel settore industriale del paese. Il ministero della Difesa britannico ha segnalato che l'esercito russo intende reclutare 420.000 persone a contratto entro la fine del 2023, ma la carenza di lavoratori nell'industria russa è salita al 42%, con un aumento del 7% rispetto ad aprile. Questa situazione sta mettendo in evidenza le sfide che il settore dell'Information technology sta affrontando, con la Russia che ha preso misure per trattenere i lavoratori di questo settore.

Il Presidente Putin ha recentemente firmato un decreto per aumentare l'età di esenzione dal reclutamento militare per i professionisti dell'IT da 27 a 30 anni, segnalando l'impatto negativo della mobilitazione e della coscrizione militare sulla forza lavoro russa non legata alla difesa. Questi sviluppi potrebbero influenzare le elezioni presidenziali russe previste per marzo 2024, con le autorità russe che cercheranno probabilmente di evitare ulteriori mobilitazioni impopolari.

