NBA 2K24 ora disponibile in tutto il mondo

Festeggia i 25 anni della pluripremiata serie NBA 2K con la rivoluzionariatecnologia ProPLAY, con la funzionalità Crossplay, la nuova modalità MAMBA MOMENTS e molto altro





Oggi 2K ha annunciato che NBA 2K24, ultima edizione della serie divideogiochi di simulazione NBA più apprezzata, è ora disponibile in tutto il mondo su PlayStation5, PlayStation4, Xbox Series X|S, Xbox One, Nintendo SwitchTM e PC. I giocatoripotranno vivere il passato, il presente e il futuro della cultura del basket grazie agli innovativiaggiornamenti di NBA 2K24. L'attenzione per un maggiore realismo e per la competizione sono in primopiano nella nuova versione con l'introduzione della coinvolgente tecnologia ProPLAY e della funzionalitàcrossplay per la New Gen, oltre a molto altro ancora.

Il nuovo trailer è online all'indirizzo: NBA 2K24 | Trailer di lancio ufficiale - YouTube

"NBA 2K24 è un titolo speciale che ci permette di celebrare sia uno dei più grandi giocatori di basket ditutti i tempi, Kobe Bryant, che il 25° anniversario della serie", ha dichiarato Greg Thomas, presidente diVisual Concepts. "Abbiamo inaugurato una nuova era di 2K, grazie alla rivoluzionaria tecnologia ProPLAYche offre il gameplay più autentico e realistico che NBA 2K abbia mai avuto". NBA 2K24 introduce anchenuovi aggiornamenti alle modalità più amate con dettagli incredibili che faranno la gioia dei giocatori edegli appassionati di basket".

Le Stagioni di NBA 2K24 saranno caratterizzate da nuove opzioni per il Season Pass e da un percorso diprogressione stagionale unificato che combina La mia CARRIERA e MyTEAM in un unico sistema diricompense lineare. Entrate subito nella prima Stagione per vivere esperienze uniche con La miaCARRIERA, MyTEAM e The W. Con nuovi eventi, emozionanti ricompense e potenti carte MyTEAM, giàla Stagione 1 preannuncia un anno ricco di azione.

NBA 2K24 presenta una serie di novità, che vanno dall’innovativa tecnologia ProPLAY a splendidi campida gioco sulla spiaggia e alla nuova modalità MAMBA MOMENTS.

Di seguito le principali novità:

? REALISMO TRAVOLGENTE* - NBA 2K24 New Gen introduce ProPLAY, una nuova e rivoluzionariatecnologia che trasporta animazioni e movimenti direttamente dall’azione del campo di giocodell'NBA al gameplay di NBA 2K24. ProPLAY offre animazioni e movimenti attraverso le azioni

NBA sul campo per un incredibile salto generazionale in termini di realismo, su PS5 e Xbox SeriesX|S.

? IL GIOCO EVOLVE CON IL GIOCO - Nuove migliorie del gameplay di NBA 2K24 offronoun'esperienza di basket elevata per tutti i giocatori. Sperimentate un gameplay di altissimolivello e una grafica realistica mentre i giocatori competono con le loro squadre NBA e WNBApreferite. Mettete in mostra il vostro vasto arsenale di mosse con i controlli potenziati per laDifesa interna e le Combo palleggio. Godetevi un'azione pura e autentica con roster aggiornati esquadre storiche che avvicinano i giocatori al gioco del basket come mai prima d'ora.

? MAMBA MOMENTS - Nella nuovissima modalità MAMBA MOMENTS™ i giocatori potranno ricreare alcune delle prestazioni più grintose e memorabili di Kobe durante la sua illustrecarriera. Rivivrete le sue vittorie dall'inizio della carriera e progredirete nel suo viaggio dagiovane fenomeno a uno dei più grandi giocatori di tutti i tempi.

? CERCHIO IN PARADISO - Esplorate la nuovissima La Città su New Gen e mostrate le vostre abilitàcon canestri senza sosta. Ammirate la vista sull’animata e soleggiata spiaggia durante il giorno el'atmosfera elettrizzante e vivace della sera. Potrete giocare grazie a Il mio GIOCATORE in unnuovo pittoresco Quartiere (per PS4, Xbox One, Nintendo Switch e PC) ricco di missionisemplificate per raggiungere il successo. I giocatori potranno ritagliarsi una propria eredità unica in La mia CARRIERA e fare il loro ingresso nella Hall of Famer con un unico obiettivo: diventare ilpiù grande di tutti i tempi.

? GESTISCI MyTEAM - MyTEAM è tornata con modifiche radicali offrendo una delle modalità dicollezione carte più complete del settore. Create un roster di giocatori NBA di qualsiasi epoca,costruite la vostra formazione e dominate la concorrenza. MyTEAM presenta una serie dimiglioramenti innovativi, tra cui una nuovissima modalità multigiocatore Tetto Salariale.

? ALLA RICERCA DELLA GRANDEZZA SUL CAMPO CON THE W- Scegliete il vostro percorso con TheW in NBA 2K24 e diventate una delle più grandi giocatrici che The W abbia mai visto. I giocatoridi nuova generazione su console PlayStation®5 e Xbox Series X|S potranno sfidare i loro rivalicon la nuovissima funzione "Alla ricerca della grandezza" e scalare le classifiche grazie ai Punti G.O.A.T che tengono traccia dei progressi in gioco. Potrete competere in partite casuali 3v3,completare le sfide e sbloccare emozionanti ricompense per diventare una leggenda in campo.

? La mia NBA - La novità in arrivo in La mia NBA è l'Era di LeBron, dove i giocatori potrannotornare all’anno 2010 e unire le forze con il miglior tiratore di tutti i tempi della storia dell'NBA,LeBron James. In NBA 2K24 arriverà anche La mia NBA semplificata, una versione più sempliceper entrare nel vivo del gioco più velocemente

Il 18 volte All-Star, 5 volte Campione NBA, 2 volte MVP Finals, 2 volte Medaglia d’oro Olimpica, migliorrealizzatore di tutti i tempi dei Los Angeles Lakers e membro del Naismith Memorial Basketball Hall ofFamer, sarà l'atleta di copertina di NBA 2K24 Kobe Bryant Edition e Black Mamba Edition.

Sviluppato da Visual Concepts, è classificato PEGI 3+, NBA 2K24 è disponibile per PlayStation 5 e PlayStation 4, Xbox Series X|S e Xbox One, NintendoSwitch e PC.

Altre News per: 2k24disponibiletuttomondo