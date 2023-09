Magic: The Gathering Terre Selvagge di Eldraine

Ritorna a Eldraine per scoprire creature fantastiche e amati personaggi con un tocco fiabesco unico!







Wizards of the Coast ha pubblicato oggi Terre Selvagge di Eldraine, l'ultima espansione per il gioco di carte collezionabili più popolare del mondo, Magic: The Gathering ( MTG ). Ritornando nell'amato regno di Eldraine, i giocatori incontreranno personaggi familiari delle fiabe, questa volta con un tocco unico in stile MTG. Mentre i personaggi di Eldraine tentano di salvare il loro regno da una maledizione opprimente, una storia di fantasia, bellezza, avventura e malvagità sta per svolgersi... Terre Selvagge di Eldraine è stato rilasciato su Arena il 5 settembre e viene lanciato oggi in versione cartacea.



Fiabe con una svolta



Una nuovissima storia si dipana dopo la recente invasione phyrexiana del multiverso. I cittadini di Eldraine sono caduti nel Sonno Stregato : una maledizione destinata a salvare il piano dagli invasori, ma che ora sta lentamente addormentando il regno. Un cast di personaggi fiabeschi deve ora lavorare per proteggere la popolazione di Eldraine da un incubo senza fine. Le splendide illustrazioni e le meccaniche ispirate alle fiabe danno vita a questa storia, permettendo ai giocatori di perdersi nelle Terre Selvagge di Eldraine . Incontra personaggi nuovi e di ritorno come Kellan, il Sangue Fatato, Eriette della Mela Stregata e l'iconico Syr Spezia, che ti aiuteranno a raccontare questa magica storia.







Combatti per il finale della tua fiaba





In Terre Selvagge di Eldraine , controlli la storia che desideri raccontare attraverso il gameplay tematico. La nuova meccanica Ruoli consentirà ai giocatori di incantare creature con vari archetipi narrativi come Mostro che conferisce +1/+1 e travolgere, o Stregone che dona +1/+1 e l'abilità di profetizzare quando attacca. In questo set viene introdotta anche la nuova meccanica Negoziare , una meccanica allettante che consente ai giocatori di sacrificare determinate carte in cambio di un vantaggio. Per aiutare a tessere la storia perfetta, Avventura , la meccanica preferita dai fan di Il Trono di Eldraine, e Saga tornano per fornire indicazioni di gioco uniche ed evocare la sensazione della narrazione.







Incanta il tuo mazzo





La bellezza di Eldraine ti incanterà con nuovi fantastici trattamenti di carte da collezionare. Ogni busta di Terre Selvagge di Eldraine conterrà almeno una versione delle carte Racconti Incantati , che sono ristampe di potenti carte Incantesimo della storia di Magic. Appariranno anche 11 nuove carte senza bordo che sembrano uscite da un libro di fiabe, incluso l'unico Planeswalker di Eldraine, Ashiok. Inoltre, i collezionisti troveranno 20 carte rare e mitiche di Racconti Incantati che sono state reinventate in uno straordinario stile Anime , ognuna con una versione ancora più rara con un trattamento laminato Confetti Foil totalmente nuovo!

