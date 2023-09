Somfy rafforza l’offerta Home Alarm

con una nuova unità centrale e lancia “Home Alarm Essential”

La nuova gamma di allarmi per la protezione della casa







Link Essential è la nuova unità che migliora l’offerta di Somfy in ambito sicurezza. Somfy amplia ed evolve la gamma completa di soluzioni di sicurezza per soddisfare le esigenze dei consumatori sempre più attenti alla protezione della propria casa e famiglia. Prosegue l’impegno di Somfy che nel 2015 aveva lanciato la gamma Home Alarm che, sul mercato francesce, è diventato l’allarme numero 1 in pochissimo tempo. Oggi Somfy rafforza la sua soluzione di punta, sfruttando i punti di forza e ottimizzando le funzionalità grazie a ulteriori prestazioni e una maggiore autonomia.

Per continuare a fornire soluzioni che si adattano alle mutate esigenze degli utenti, Somfy introduce nella sua offerta la soluzione Home Alarm Essential che include una nuova e più efficiente unità di controllo che garantisce un'autonomia di 24 ore - invece di sei ore – oltre a migliori prestazioni radio e un'installazione semplificata e più veloce. La nuova unità di controllo Link Essential è compatibile con tutti gli attuali accessori della gamma di sicurezza Somfy (telecamera per interni, telecamera per esterni, Somfy One+, sirene). Sempre attenta nella selezione di materiali e sempre alla ricerca di elevata qualità anche dal punto di vista del design, il nuovo prodotto Link Essential ha ricevuto il Red Dot Design Award 2022.



La soluzione è disponbile a partire da 334,00 € (IVA inclusa)

L’importanza della prevenzione

La deterrenza pre-intrusione di Somfy rimane la punta di diamante di questo nuovo prodotto, che continua a incorporare il sensore brevettato IntelliTAG®. Quest’ultimo rileva le vibrazioni su porte e finestre, distinguendo tra un evento normale, come il vento o una palla che colpisce la porta, e un vero e proprio tentativo di effrazione, per esempio con un piede di porco o un trapano. Se viene rilevato un evento simile, il sensore attiva le sirene e invia un avviso in tempo reale sullo smartphone.

Facile da installare e da usare

La semplicità di utilizzo e installazione rimane tra le priorità di Somfy.

Home Alarm Essential è molto facile da usare per tutta la famiglia e offre tre modalità di controllo per soddisfare le esigenze di tutti: smartphone, tastiera o portachiavi intelligente . Con il portachiavi, per esempio, si ricorda all'utente di attivare l'allarme quando esce di casa e lo disattiva automaticamente al suo ritorno. Inoltre, la soluzione offre la pratica funzione Kid per tenere d'occhio il via vai dei bambini!

I prodotti sono wireless e l'unità centrale riconosce automaticamente i dispositivi periferici.

Home Alarm Essential è compatibile con Tahoma In questo modo è possibile creare scenari di sicurezza per chiudere le tapparelle se viene rilevato un intruso oppure per simulare la presenza di qualcuno nell’abitazione in caso di assenza.

La gamma completa:



Home Alarm Essential Starter : Confezione che include 1 sirena interna 105 dB, 1 sensore IntelliTAG, 1 portachiavi, 1 sensore di movimento interno e 1 Link Essential (334 Euro);

H ome Alarm Essential : stessi elementi dello Starter Pack, due rivelatori IntelliTAG aggiuntivi e 1 badge aggiuntivo (449 Euro);

Home Alarm Advanced : confezione che include 1 sirena interna 105 dB, 3 rilevatori IntelliTAG, 2 badge, 1 rilevatore di movimento interno, 1 tastiera interna e 1 Link Advanced. Home Alarm Advanced offre funzionalità aggiuntive rispetto all’Home Alarm Essential, come la compatibilità nativa con Tahoma (senza aggiungere il box Tahoma), autonomia superiore in caso di interruzione di corrente (14 giorni invece di 24 ore), connessione di backup GSM offerta per cinque anni in caso di interruzione della connessione Wi-Fi (739 Euro).

Altre News per: somfyrafforzal’offertahomealarm