Back to work e back to school: le soluzioni di Trust

Sia che si tratti del ritorno a scuola o al lavoro in ufficio, il rientro in città dopo le vacanze estive non è mai semplice. Le atmosfere rilassate dell'estate lasciano spazio alla routine autunnale e le giornate in spiaggia diventano un lontano ricordo. Trust, azienda leader nella realizzazione di periferiche per il lifestyle digitale, propone alcune soluzioni smart per rendere più piacevole e meno faticoso il come back in ufficio o a scuola. E non è finita qui, questi prodotti sono più convenienti perché soggetti alle promozioni del periodo fra i diversi retailer.

Disponibilità e prezzi

I prodotti elencati sono disponibili in Italia presso i migliori rivenditori fisici e online e sul webshop Amazon di Trust.

Altre News per: backworkbackschoolsoluzionitrust