Back to School & Back to Work firmato Celly

Nonostante le vacanze estive siano quasi per tutti un lontano ricordo, ripartire con la marcia giusta non è affatto semplice e immediato. Che si tratti di scuola, università o lavoro, chi rientra dalla pausa ha spesso bisogno di una mano per ristabilire il tran-tran quotidiano: ecco le soluzioni studiate da Celly, brand del gruppo Esprinet specializzato nella produzione e distribuzione di accessori di alta qualità per smartphone, per affrontare le prime settimane di ritorno alla routine in totale comodità.

Accessori lifestyle in tessuto, per un perfetto look business casual

Tornare in ufficio o tra le aule di scuole e università può essere più piacevole con l’accessorio giusto: Celly propone per l’occasione VENTUREPACK, zaino dal design moderno e super capiente, dotato di spallacci regolabili, manico superiore per il massimo comfort e tre tasche esterne, di cui due laterali e una tasca frontale con chiusura a zip. La tasca interna per notebook fino a 15.6'' con chiusura a roll-top e con fibbia a scatto lo rende la soluzione ideale per tutti i giorni, per i viaggi di lavoro ma anche per il tempo libero.





Per chi invece desidera un look più classico, MESSENGERBAG è l’ideale: la cartella per PC è suddivisa internamente in due scomparti, uno realizzato per riporre notebook fino a 15.6'', mentre l’altro per ospitare cavi e accessori.





Il perfetto abbinamento per proteggere i propri dispositivi da colpi o graffi è NOMADSLEEVE, custodia in tessuto per tablet e notebook caratterizzata da una linea sottile per il minimo ingombro; disponibile in due versioni, per device fino a 13.3'' o fino a 16''.

VENTUREPACK €39,99; MESSENGERBAG €19,99; NOMADSLEEVE €19,99; NOMADSLEEVE15 €19,99





