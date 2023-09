Bear & Breakfast, disponibile

Iam8bit e Skybound Games, insieme allo sviluppatore Gummy Cat e all'editore Armor Games Studios, lanciano l’edizione fisica di Bear & Breakfast per Nintendo Switch.

Il trailer è disponibile qui.

I fan dei Cozy Games possono vivere il sogno di possedere un bed and breakfast, e per di più in veste di orso!

Il gioco include sei cartoline premium, una copertina reversibile e un codice per il download digitale della colonna sonora.



C'è ancora la possibilità di mettere le zampe sulla iam8bit Exclusive Edition e sul vinile, disponibili per il preordine qui .



La iam8bit Exclusive Edition contiene la chiave del motel, una copertina reversibile realizzata dallo scultore Cobcris e il codice per il download della colonna sonora. Entrambe le edizioni verranno spedite a fine 2023.





