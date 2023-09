Eroico Atto di Difesa in una Tragica Aggressione a Prato: Un Pensionato Rischia la Vista

In un agghiacciante episodio avvenuto venerdì pomeriggio, poco dopo le 16, nella tranquilla zona residenziale di Santa Lucia a Prato, un anziano pensionato di 73 anni è stato brutalmente picchiato mentre tentava di difendere una giovane donna dall'aggressione di un coetaneo. Questo gesto di coraggio ha messo a rischio la vista dell'anziano, che ha subito gravi ferite durante l'incidente.

A raccontare l'orrore di quanto accaduto è la figlia dell'anziano, anch'essa medico, che è ancora in uno stato di profondo shock. La donna ha dichiarato: "Anche i miei figli avrebbero potuto esserne coinvolti. Mio padre è stato sottoposto a un intervento chirurgico per una frattura dell'orbita e una lesione all'occhio. Sarà necessario un altro intervento lunedì e c'è il rischio che perda l'uso dell'occhio a causa della sua nobile difesa di una giovane donna che stava subendo violenze."

La polizia sta attualmente indagando sul caso. Secondo quanto riferito, il pensionato aveva appena parcheggiato l'auto sotto la casa della figlia e si trovava in compagnia di sua moglie mentre andava a prendere i nipoti al centro estivo. Quando è sceso dalla macchina, ha notato un giovane che stava brutalmente aggredendo una sua coetanea utilizzando un casco come arma. Un terzo ragazzo assisteva impassibile alla scena. Sentendosi in dovere di intervenire, il pensionato ha cercato di fermare l'aggressore e proteggere la ragazza. La figlia ha aggiunto: "Mio padre ha detto al giovane di smetterla di picchiare la ragazza, ma il giovane si è scagliato contro di lui con insulti e minacce di morte. Poi ha colpito mio padre ripetutamente con il casco, causandogli fratture al naso e all'occhio."

A quel punto, l'anziano, con i suoi nipoti spaventati e sua moglie, si è rifugiato in casa e ha immediatamente chiamato la polizia e il servizio di emergenza 118. Attualmente, è ricoverato in ospedale e la prognosi è riservata. Nel frattempo, i tre giovani aggressori sono fuggiti dalla scena. La figlia ha condiviso le preoccupazioni dei nipoti, che chiedono se il nonno ce la farà e cercano di capire perché qualcuno possa essere così malvagio. È un tragico evento che suscita indignazione per ciò che è accaduto in pieno pomeriggio in una zona residenziale tranquilla.

