Elabdellaoui, difensore del Galatasaray ferito da fuochi d'artificio a capodanno. Rischia di perdere la vista.

Elabdellaoui, difensore del Galatasaray ferito da fuochi d'artificio a capodanno. Rischia di perdere la vista.

Il difensore della nazionale norvegese Omar Elabdellaoui, che gioca per la Turchia al Galatasaray, ha subito gravi ferite al viso e ad entrambi gli occhi a causa dei fuochi d'artificio durante i festeggiamenti di Capodanno.

Elabdellaoui “è arrivato in ospedale ieri (giovedì) intorno a mezzanotte. È ferito in entrambi gli occhi. Ci siamo presi cura di lui con un chirurgo plastico e un team di oftalmologi”, ha detto venerdì il professor Vedat Kaya, dell'ospedale di Liv dove è in cura il giocatore. Elabdellaoui potrebbe perdere la vista, un occhio è più gravemente colpito dell'altro, ha detto il medico, aggiungendo che "oggi sta meglio" ma che è troppo presto per escludere conseguenze a lungo termine anche per il proseguimento della sua carriera da calciatore