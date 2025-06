Hisense - nuovi TV Mini-LED a 165 Hz

HISENSE RIVOLUZIONA L’INTRATTENIMENTO DOMESTICO: ARRIVANO I NUOVI TV MINI-LED CON PANNELLO A 165 Hz

I nuovi U7Q PRO e U8Q offrono prestazioni estreme per gaming e cinema grazie a intelligenza artificiale e tecnologia Mini-LED Pro

Da oggi la visione a schermo piatto si aggiorna a un nuovo paradigma tecnico e qualitativo: Hisense presenta in Italia i modelli U7Q PRO e U8Q, le prime TV a sfruttare pannelli Mini-LED Pro con refresh rate nativo a 165 Hz. Pensata per un pubblico esigente – dagli appassionati di cinema alla ricerca di neri perfetti ai gamer in cerca della massima reattività – la nuova gamma è progettata per offrire un’esperienza di fruizione visiva che unisce nitidezza, luminosità estrema e fluidità assoluta.

“Con l’introduzione dei modelli U7Q PRO e U8Q, Hisense rinnova il proprio impegno verso l’eccellenza tecnologica nel settore TV. Questi Mini-LED a 165 Hz rappresentano il punto di arrivo di ricerca e ingegneria applicata, dedicati a chi non si accontenta. Sia nel mondo gaming che nell’home theater, offriamo prestazioni di alto livello, grazie a soluzioni che uniscono intelligenza artificiale, potenza di elaborazione e cura costruttiva. Siamo certi che U7Q PRO e U8Q diventeranno rapidamente un riferimento per chi cerca il massimo in termini di qualità visiva e sonora.”— Gianluca di Pietro, CEO Hisense Italia

DESIGN E SOLUZIONI COSTRUTTIVE

Fin dal primo impatto, i nuovi U7Q PRO e U8Q trasmettono un’elegante essenzialità. Le cornici sono ridotte all’osso per massimizzare l’area di visualizzazione, mentre i sostegni in metallo con finiture opache si inseriscono con discrezione in qualsiasi ambiente domestico. In particolare, l’U8Q si caratterizza per una base ottagonale in metallo verniciato nero opaco, scelta che conferisce stabilità e un’estetica contemporanea. L’U7Q PRO, invece, privilegia un profilo slanciato con una base centrale sottile, progettata per armonizzarsi con le linee architettoniche più moderne senza appesantire l’insieme.

PRESTAZIONI VISIVE SENZA PRECEDENTI

Al cuore dei due modelli troviamo la retroilluminazione Mini-LED Pro, che suddivide il pannello in migliaia di zone indipendenti: ciascuna di esse può gestire autonomamente intensità luminosa e profondità del nero. In questo modo, le aree scure restano concretamente nere, mentre le porzioni luminose raggiungono picchi di 5000 nit (nel caso dell’U8Q) senza causare “aloni” o dispersioni indesiderate. Il risultato è un contrasto dinamico che si avvicina a quello dei display professionali più evoluti, con una precisione di riproduzione delle ombre e delle alte luci che soddisfa gli sguardi più esigenti.

La vera novità, tuttavia, risiede nel refresh rate nativo a 165 Hz, una frequenza fino a oggi riservata ai monitor da gaming di fascia alta. Tradotto in termini pratici, significa che ogni fotogramma viene rinnovato 165 volte al secondo: una caratteristica fondamentale non solo per chi vive intensamente l’esperienza di gioco su console Next-Gen o PC, ma anche per chi segue eventi sportivi in diretta. Motion blur e tearing sono ridotti alla quasi totale assenza, restituendo un senso di continuità visiva che cattura l’occhio e aumenta il coinvolgimento emotivo.

ELABORAZIONE INTELLIGENTE DELL’IMMAGINE

Alla base di questo salto di qualità c’è il processore AI Hi-View Engine PRO, che agisce in tempo reale per ottimizzare ogni pixel. Dal riconoscimento dei volti fino all’adeguamento dei colori, l’intelligenza artificiale interviene per garantire sempre la resa più fedele possibile, indipendentemente dalla fonte di segnale. Un contenuto non nativo 4K viene rielaborato e potenziato, avvicinandosi con sorprendente efficacia alla definizione Ultra HD.

Parallelamente, il sensore AI Chroma Light misura costantemente la luminosità e la temperatura colore dell’ambiente circostante: così, in un salotto con ampia luce naturale o in una stanza con luci soffuse, lo schermo si autoregola per offrire sempre il giusto compromesso tra brillantezza e comfort visivo, evitando affaticamenti e distorsioni cromatiche.

SEZIONE AUDIO DI LIVELLO SUPERIORE

Un pannello di qualità merita un comparto audio all’altezza e Hisense ha costruito per U7Q PRO e U8Q due soluzioni dedicate, capaci di soddisfare il pubblico più esigente. L’U8Q implementa un sistema Dolby Atmos 4.1.2 da 80 W, con speaker laterali che gestiscono i canali orizzontali, due driver “height” posti sul bordo superiore per ricreare un effetto tridimensionale e due subwoofer integrati per riprodurre bassi potenti e definiti. Il risultato è un palcoscenico sonoro che si avvicina a un vero e proprio home theater, senza bisogno di casse esterne aggiuntive.

L’U7Q PRO, invece, adotta un sistema Dolby Atmos 2.1.2 da 50 W, con due speaker dedicati agli effetti verticali e un subwoofer ottimizzato per i bassi più profondi, garantendo dialoghi puliti e un’esperienza d’ascolto coinvolgente. In entrambi i casi, la compatibilità WiSA Ready offre la possibilità di collegare diffusori aggiuntivi in modalità wireless, con latenza ultra-ridotta e semplicità di installazione. Infine, la funzione Hi-Concerto sincronizza in modo automatico l’audio di TV e soundbar Hisense, generando un unico flusso sonoro perfettamente integrato, ideale per concerti, film e videogame in tre dimensioni.

CONNETTIVITÀ E SOLUZIONI DI UTILIZZO QUOTIDIANO

Le porte di I/O pensate per U7Q PRO e U8Q rispondono alle esigenze tecniche di utenti professionali e appassionati. La USB-C multifunzionale consente di collegare un PC o un laptop: in un colpo solo si trasmettono video 4K a 165 Hz, si trasferiscono file e si ricaricano dispositivi fino a 65 W. Questa versatilità rende il TV utilizzabile anche come monitor per videoconferenze, editing o utilizzo professionale, senza necessità di adattatori aggiuntivi. Le tre (U8Q) o quattro (U7Q PRO) porte HDMI 2.1 supportano ALLM (Auto Low Latency Mode) e VRR (Variable Refresh Rate) fino a 165 Hz, oltre a eARC per il trasferimento audio di alta qualità verso soundbar o amplificatori esterni. Non mancano le tecnologie wireless – Wi-Fi 6 Dual Band e Bluetooth 5.3 – per garantire connessioni rapide, stabili e senza interferenze.

Il sistema operativo VIDAA U9 assicura un’interfaccia chiara e immediata, con accesso diretto alle principali app di streaming e aggiornamenti software garantiti per tre anni. Il telecomando Eco Smart completa l’esperienza: grazie alle celle fotovoltaiche integrate, non necessita di batterie usa-e-getta e si ricarica semplicemente esponendolo a una fonte luminosa. Se smarrito, la funzione “Trova il mio telecomando” permette di individuarlo rapidamente con un comando a schermo.

Gli U7Q PRO e U8Q incarnano l’idea di televisore “all-in-one” che serve una platea articolata: dai professionisti che chiedono un monitor capace di coniugare risoluzione 4K e frequenza 165 Hz, ai videogiocatori che pretendono latenze inferiori ai 10 ms e sincronizzazione costante tra GPU e schermo. Non mancano i cinefili che apprezzano la profondità del nero e la fedeltà cromatica, garantite dalla tecnologia Mini-LED Pro. Entrambi i modelli supportano tutti i principali formati HDR (Dolby Vision IQ, HDR10 + Adaptive, HLG), per assicurare la massima compatibilità con sorgenti Ultra HD e piattaforme OTT di ultima generazione.

PREZZI E USCITA SUL MERCATO ITALIANO

I nuovi TV Mini-LED U7Q PRO e U8Q saranno disponibili nei principali punti vendita a partire da metà giugno. La gamma U8Q include cinque varianti con prezzi di listino suggeriti di 1.199 € per il 55”, 1.399 € per il 65”, 1.899 € per il 75”, 2.199 € per l’85” e 4.499 € per il top di gamma da 100”. Anche la serie U7Q PRO si presenta come una proposta particolarmente competitiva, con prezzi a partire da 899 € per il modello da 55”, 1.199 € per il 65”, 1.499 € per il 75” e 1.999 € per l’85”.

Questi nuovi TV si inseriscono in una lineup Hisense sempre più completa e diversificata, che include anche i modelli QLED delle serie E7 PRO, A7Q, E7Q e A5Q, pensati per chi cerca immagini dai colori vividi e contrasti definiti. A questi si affiancano le soluzioni 4K Ultra HD della serie A6Q, che combinano risoluzione avanzata e facilità d’uso, e le pratiche SMART TV della serie A4Q, ideali per chi desidera accedere ai principali contenuti in streaming con semplicità. Con questa gamma così ampia, Hisense conferma il proprio impegno nel proporre tecnologie all’avanguardia, accessibili a tutti, capaci di trasformare il salotto di casa in un vero e proprio centro di intrattenimento.