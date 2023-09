Nintendo sarà presente a Monza al Fuori GP dal 31 agosto al 3 settembre

l Gran Premio di Formula 1 farà tappa a Monza portando con sé eventi e attività accessorie a tema che arricchiranno il programma del Monza Fuori GP. Per tutto il fine settimana, il cuore della città di Monza si trasformerà nel palcoscenico ideale per promuovere l’intrattenimento di giovani e adulti, grazie alla presenza di alcuni tra i più noti brand di giochi.

Tra questi, in perfetta sintonia con il tema della manifestazione, anche Nintendo sarà presente al fianco delle iniziative di cultura, storia, sport e velocità, portando il videogioco di corse più famoso e venduto al mondo e lo sport interattivo in Piazza Roma.

Dal 31 agosto al 3 settembre, infatti, all’ombra del noto arengario monzese, con Nintendo Switch, la console ibrida più amata di sempre, sarà possibile giocare insieme ad amici e parenti a:

Mario Kart 8 Deluxe: 48 circuiti virtuali di Mario Kart arricchiranno il week end in pista con corse folli fino a 8 persone su due e quattro ruote per sfide all’insegna del divertimento, il tutto in compagnia dei personaggi iconici della saga del noto idraulico Super Mario. L’esperienza di Mario Kart 8 Deluxe, continua anche a casa con il DLC Pass Percorsi Aggiuntivi, un contenuto aggiuntivo a pacchetti scaricabile che permettterà di esplorare altri 48 circuiti, esplorando vecchi e intramontabili scenari e vivendo nuove avventure mozzafiato in pista.

Nintendo Switch Sports: per un’esperienza sportiva a 360°, sarà inoltre possibile cimentarsi in partite a pallavolo, calcio, tennis, badminton, golf, bowling e chanbara, muovendosi nella realtà per simulare azioni da veri atleti. Esplorando la piazza virtuale di Nintendo Switch Sports, il divertimento in movimento con amici e parenti è assicurato!

A sostegno del programma di Monza Fuori GP, che mira a soddisfare tanti interessi diversi, esprimendo al contempo la vivacità e la capacità di inclusione della città di Monza, Nintendo porterà il divertimento interattivo al fianco dei molti partner d’eccezione, degli artisti di fama nazionale e delle svariate eccellenze sportive e artistiche del territorio italiano.







