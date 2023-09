HORIZON Ultra - proiettore 4K a lungo raggio

XGIMI presenta HORIZON Ultra, il primo proiettore 4K a lungo raggio con supporto Dolby Vision al mondo

Questo dispositivo di nuova generazione rappresenta il miglior valore aggiunto per la configurazione dei sistemi di home theater e gaming. Comprende un sistema ibrido di sorgenti Laser e LED, modalità a bassa latenza e audio leggendario Harman Kardon. Costerà 1.899€.

XGIMI, azienda leader nel settore dei proiettori e Laser TV, presenta a IFA 2023 HORIZON Ultra, il suo proiettore 4K di nuova generazione nonché il primo e unico modello domestico a lungo raggio con supporto Dolby Vision al mondo.

Grazie a un innovativo sistema ibrido di sorgenti Laser e LED, a ottiche di computing di livello hardware proprie fino ad oggi solo dei proiettori di alta gamma, a modalità di gioco a bassa latenza e a un design unico e moderno, HORIZON Ultra stabilisce un nuovo standard per l'intrattenimento domestico.

L’innovazione della sala cinematografica in casa

XGIMI ridefinisce ancora una volta gli standard della categoria. Infatti, HORIZON Ultra garantisce di avere in una dimensione domestica prestazioni e risultati simili a quelli del cinema, essendo il primo e unico proiettore 4K a lungo raggio con Dolby Vision disponibile oggi per l’utente finale.

"La fruizione dell’intrattenimento è drasticamente cambiata negli ultimi anni, con l’aumento dello streaming a casa", afferma Apollo Zhong, fondatore e CEO di XGIMI. "I feedback che abbiamo ricevuto dai nostri oltre 4 milioni di clienti su scala mondiale ci hanno aiutato a sviluppare HORIZON, Ultra al fine di portare esperienze cinematografiche di alta qualità senza compromessi nelle case. Questo ha richiesto un importante sforzo in innovazione e siamo fiduciosi che il nostro nuovo prodotto porterà l'intrattenimento domestico a livelli straordinari."

I colori più brillanti e accurati mai ottenuti prima d'ora

HORIZON Ultra è il primo proiettore XGIMI a integrare l’innovativa tecnologia Laser-LED Dual Light, un sistema ibrido che combina luce laser e LED. Il mercato dei proiettori utilizza da tempo una di queste due tipologie di sorgenti, scendendo tuttavia a compromessi con i difetti di ciascuna pur di sfruttare i vantaggi che offrono singolarmente.

Dual Light, invece, permette a XGIMI HORIZON Ultra di sfruttare il meglio di entrambe le tecnologie per creare uno spettro naturale continuo con una gamma di colori ultra ampia, una luminosità elevatissima e una colorimetria estremamente precisa. Questo nuovo sistema vanta 2300 ISO Lumens, offrendo il display più luminoso di XGIMI fino ad oggi, con un aumento del 77% rispetto al modello HORIZON Pro.

La copertura della gamma cromatica DCI-P3 è superiore al 95,5%, mentre quella Rec.709 supera il 99,9% rispetto ai modelli sul mercato, consentendo un'eccellente riproduzione dei colori. Una piattaforma di calibrazione ad alta precisione cromatica, sviluppata appositamente per HORIZON Ultra, raggiunge un'accuratezza media di ?E˜1 ed è certificata da due importanti istituzioni: SGS in Svizzera e TÜV Süd in Germania. Il risultato è un'esperienza visiva migliore e confortevole, con un'immagine nitida, che supera i proiettori convenzionali della stessa fascia di prezzo (e anche superiore).

Adattamento intelligente all'ambiente

In HORIZON Ultra, XGIMI ha aggiunto la tecnologia Intelligent Screen Adaption 3.0 (ISA 3.0), un sistema di calcolo ottico aggiornato a livello di software e hardware, finora incorporato solo nei proiettori destinati alle sale cinematografiche e ai mercati di lusso.

Solitamente, le condizioni ambientali della stanza in cui si utilizza il proiettore hanno un impatto determinante sull'esperienza visiva. L'illuminazione, le pareti, le tende e persino il posizionamento del dispositivo influenzano le prestazioni. ISA 3.0 di XGIMI effettua regolazioni dinamiche dell'ambiente di visione utilizzando sia il software che l'hardware, per garantire sempre la migliore qualità dell'immagine. Inoltre, comprende un sistema Dynamic Iris per la regolazione della luminosità e del contrasto, un modulo di regolazione dinamica del colore e uno zoom ottico automatico per un ridimensionamento dello schermo senza compromessi. Insieme, i tre innovativi miglioramenti hardware forniscono un sistema di elaborazione ottica di precisione che può cambiare in tempo reale. Ad esempio: ISA 3.0 consente la regolazione dinamica della luminosità e dei colori, scegliendo automaticamente le impostazioni di visualizzazione in base al momento della giornata, aumentando la luminosità di giorno e i colori di notte.

La nuova tecnologia è incentrata sull'esperienza visiva del consumatore e si basa sulla versione precedente di ISA, per garantire una messa a fuoco automatica e una correzione trapezoidale ininterrotte, in modo che gli utenti possano godere di un'immagine perfettamente allineata e priva di distorsioni, senza il fastidio di regolazioni manuali. ISA 3.0 include anche la nuovissima funzione Wall Color Adaption che regola automaticamente la luminosità e i toni per ottimizzare lo schermo in base al colore della parete su cui viene proiettata l’immagine.

Come gli altri proiettori XGIMI, anche HORIZON Ultra offre una protezione visiva migliorata. Questo significa che se viene rilevato un oggetto in movimento davanti al proiettore, la luminosità si ridurrà automaticamente.

Il proiettore preferito dai gamer

Un ulteriore vantaggio di HORIZON Ultra riguarda il mondo del gaming. Infatti, il dispositivo dispone di una nuovissima modalità di gioco con bassa latenza di livello professionale (18 ms). Supporta il 4K a 60Hz, quindi i gamer più accaniti possono godere di una velocità di aggiornamento elevata e di un basso input lag, con garanzia di giochi fluidi e reattivi. Il proiettore è inoltre in grado di proiettare un’immagine fino a 200", offrendo una visione chiara e ampia agli utenti che desiderano migliorare la propria esperienza di gioco.

Prezzo e disponibilità

HORIZON Ultra è disponibile per l'acquisto a partire da oggi alsu XGIMI.com e Amazon.

