Tragedia nel Torinese: Locomotore Investe e Uccide 5 Operai a Brandizzo

Nella notte nel territorio torinese si è consumata una tragica vicenda che ha colpito la comunità lavoratrice locale. Cinque operai persi nella loro attività sono stati tragicamente investiti da un locomotore mentre si trovavano sui binari, nei pressi della stazione ferroviaria di Brandizzo. L'incidente, avvenuto poco dopo la mezzanotte, ha scosso l'area e lasciato il segno indelebile di una tragedia che ha colpito duramente il mondo del lavoro.

Le autorità locali, guidate dai carabinieri, stanno investigando sull'accaduto, cercando di ricostruire le circostanze esatte che hanno portato a questo orribile incidente. Secondo quanto riferito, il locomotore viaggiava a una velocità di 160 chilometri all'ora quando ha colpito gli operai, causando la morte immediata di cinque di loro. Fortunatamente, due operai che si trovavano nelle vicinanze sono rimasti illesi, evitando per un soffio l'impatto mortale.

Le vittime sono state identificate come Michael Zanera, 34 anni, di Vercelli; Giuseppe Sorvillo, 43 anni, di Brandizzo; Saverio Giuseppe Lombardo, 52 anni, di Vercelli; Giuseppe Aversa, 49 anni, di Chivasso; Kevin Laganà, 22 anni di Vercelli. Questi lavoratori, tutti impiegati presso la società Sigifer di Borgo Vercelli, erano impegnati in lavori di manutenzione delle rotaie al momento dell'incidente.

Le telecamere di videosorveglianza della stazione hanno catturato momenti cruciali dell'incidente, fornendo materiale importante per l'indagine in corso da parte della procura di Ivrea. L'obiettivo è comprendere appieno la dinamica dell'accaduto e le cause che hanno portato a questa tragedia.

Nel frattempo, i due operai fortunatamente risparmiati dalla tragedia sono stati portati in ospedale a Chivasso per essere sottoposti a osservazione. Il macchinista del treno, visibilmente sotto shock, sarà sottoposto a interrogatorio. Si apprende che nella cabina di guida del treno c'erano due persone al momento dell'incidente.

La Procura di Ivrea ha aperto un'inchiesta su questo drammatico evento, concentrandosi su reati come disastro colposo e omicidio colposo plurimo contro ignoti. Al momento, nessuno è stato formalmente indagato, ma le indagini sono in corso per gettare luce su questa terribile tragedia.

La notizia ha suscitato profondo dolore e commozione da parte della comunità, così come dalle istituzioni. La società Rfi ha espresso le sue sincere condoglianze e vicinanza alle famiglie dei lavoratori colpiti da questa terribile sciagura.

