Call of Duty: Mobile - Season 8 ERROR 404 è in arrivo

Il reveal trailer di Call of Duty: Mobile - Season 8: ERROR 404 è disponibile qui.

Il prossimo 7 settembre, alle 02:00 arriverà Call of Duty: Mobile - Season 8: ERROR 404. Questa nuova stagione sarà caratterizzata da una mappa creata appositamente per Call of Duty: Mobile, Kurohana Metropolis, oltre a nuove armi, operatori, un evento a tema e altro ancora.

Call of Duty: Mobile - Season 8: ERROR 404 offre ai giocatori l'opportunità di guadagnare 50 livelli di ricompense per il Battle Pass con una nuova offerta di contenuti gratuiti e premium, tra cui operatori come Domino - Killer Koi, Satsumebachi - Deadly Hornet, Sims - Martial Arts o The Iron Monk - The Hundred Fists, così come il fucile Argus, la granata Cluster, Weapon Blueprints, Calling Cards, Charms, COD points e molto altro ancora, che arriverà corso della stagione!

Ecco qui tutti i dettagli di Call of Duty: Mobile - Season 8: ERROR 404 in arrivo su Android e iOS:

Nuova mappa multiplayer: Kurohana Metropolis - una nuovissima mappa multiplayer che presenta un tema high-tech e angoli stretti che si prestano a un ritmo veloce e frenetico;

Nuovo fucile e granata letale - apparso per la prima volta in Call of Duty®: Black Ops 3, l'Argus è un fucile con una breve gittata, ma incredibilmente preciso quando si mira a vista. Inoltre, nella Stagione 8 è stata aggiunta la granata Cluster, una nuova arma letale.

Call of Duty: Mobile - Season 8: ERROR 404 includerà anche una serie di aggiornamenti e miglioramenti al gioco, oltre a nuove sfide stagionali, estrazioni, un evento a tema e altro ancora, che verranno rilasciati nello store al momento del lancio e nel corso della stagione.

