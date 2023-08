Nilox Tech IFA 2023 una nuova brand identity

Torna sotto i riflettori il brand del gruppo Esprinet dedicato al mondo dell’informatica all’insegna della semplicità e dell’affidabilità



Nilox Tech, brand di tecnologia del gruppo Esprinet dedicato agli accessori per il mondo dell’informatica, ha scelto la cornice di IFA 2023 per annunciare una nuova identità.

Fedele alla sua mission di portare semplicità e flessibilità nella vita lavorativa di tutti i giorni, rivolgendosi in particolare a chi lavora in smartworking, da casa o da qualsiasi postazione in giro per il mondo, Nilox Tech annuncia una nuova brand identity ripensata per esprimere ancor meglio i suoi valori di affidabilità e innovazione e allineare i suoi codici visivi al tono di voce smart e diretto.

Un design pulito ed essenziale associato ai colori blu, nero, grigio e bianco, rispecchia l’anima del marchio, che si propone come brand di riferimento per chi ricerca un approccio facile e intuitivo alla tecnologia, come dimostra il suo payoff: “Tech it Easy”.



La gamma Nilox Tech si compone infatti di accessori ideali per il mondo del lavoro d’ufficio, senza fronzoli ma affidabili e in grado di rispondere alle esigenze di un pubblico in continua evoluzione con linee di prodotto in cui la qualità si abbina a un design essenziale.

Tra le ultime novità presenti a IFA 2023:

Accessori da scrivania: dai monitor alle tastiere, passando per webcam, mouse e tappetini, la gamma comprende soluzioni flessibili cablate e non, concepite per un utilizzo anche prolungato e, perché no, anche per l’uso personale, ad esempio per chi ama il gaming;

Zaini, borse e accessori di protezione: un’ampia varietà di prodotti tra cui zaini, borse e custodie o sleeve per laptop e tablet, tutti in grado di assicurare la massima protezione e comodità di trasporto;

Accessori audio: cuffie e speaker ideali non solo per il lavoro ma anche per godersi musica, serie TV o videogiochi;

Carica e connettività: caricabatterie, cavi, adattatori e hub multiporta per avere sempre energia a disposizione e per connettere più device tra loro.

Il meglio dell’offerta Nilox Tech sarà esposto a IFA 2023, dall’1 al 5 settembre presso lo Stand 101 - Hall 3.2.

Nilox lancia il monopattino elettrico off-road e una nuova linea interamente dedicata all’home fitness

Tra le novità Nilox presentate in anteprima al salone berlinese trionfano la mobilità elettrica e lo sport, anche indoor





Nilox, brand di tecnologia per sport e vita all’aria aperta del Gruppo Esprinet, torna a IFA con tante novità che vanno ad ampliare la ricca offerta del marchio in tutte le principali gamme di prodotto – dai monopattini elettrici alle action cam – e con nuove categorie merceologiche.



A Berlino faranno il loro debutto Nilox Sport, la linea dedicata all’home fitness, e Lizard, il nuovo monopattino elettrico progettato per garantire totale sicurezza sia su terreni urbani che off-road, a cui si affiancano la prima gamma di power station e pannelli solari, nata per soddisfare le esigenze di viaggiatori e amanti dell’outdoor, le immancabili action cam e le recenti gamme K e Cargo, a integrazione della famiglia di e-bike firmata Nilox.



Nilox Sport: una gamma di prodotti completa per un benessere a 360°



Da sempre Nilox si impegna a sviluppare prodotti che promuovano il movimento in tutte le sue forme e per questo ha scelto di traslare il concetto incarnato dal suo payoff “Makes You Move” anche indoor con lo sviluppo di una linea di accessori dedicati proprio all’home fitness.



Se oggi è in crescita un approccio sempre più ibrido al fitness tra casa e palestra, complici anche i numerosi dispositivi e app in grado di tracciare e fornire dati accurati sul proprio corpo, la nuova gamma di prodotti Nilox Sport si rivolge proprio a chi ama l’allenamento casalingo e propone una serie di attrezzature su misura in base allo spazio disponibile e alle proprie esigenze di allenamento.



Prodotti caratterizzati da funzionalità e performance con un ottimo rapporto qualità-prezzo: per tutti coloro che desiderano vivere una fitness experience eccellente anche fuori dalle palestre, Nilox ha messo in campo tutti i principi e le tecnologie che da sempre lo rendono un marchio innovativo, ora anche dedicato all’home fitness.



Disponibile da settembre 2023, la gamma Nilox Sport è composta da un walking pad, due modelli di tapis roulant, una indoor bike e una rowing machine, kettlebell e dumbbell a carico variabile, balance board, un tappetino fitness e dei set di elastici e bande elastiche.

Tutti i macchinari e gli attrezzi anaerobici offrono un design salvaspazio studiato per adattarsi a qualsiasi ambiente domestico, mentre le tecnologie utilizzate ridefiniscono l’esperienza di allenamento aiutando l’utente a raggiungere i propri obiettivi in modo semplice, smart e divertente.



A differenza dei manubri e delle kettlebell tradizionali che hanno un peso fisso, infatti, gli accessori Nilox sono progettati per consentire agli utenti di regolare il carico di allenamento in modo flessibile e personalizzabile in base alle proprie esigenze e capacità, riducendo così anche le necessità di avere un set completo di attrezzi con pesi diversi.





Oltre al tracciamento dei dati e delle performance, inoltre, i prodotti della gamma consentono l’accesso all’universo digital e la connessione alle principali app di allenamento, come Zwift, Kinomap e Merach, permettendo di vivere un vero e proprio viaggio senza muoversi da casa.





Nilox Lizard: il nuovo monopattino off-road che anticipa la normativa stradale



Il mondo della e-mobility è in costante evoluzione e Nilox, con il monopattino Lizard per l’off-road, continua a esserne un protagonista, presentando un prodotto innovativo che anticipa la prossima riforma del Codice della Strada, confermando ancora una volta la sua capacità di rispondere tempestivamente alle nuove esigenze normative e di innalzare gli standard di settore.



Il nuovo modello pone sicurezza di guida e affidabilità sempre al centro e si distingue per la presenza del porta targa nel parafango e per gli indicatori di direzione già integrati sulle manopole, in linea con quanto recentemente annunciato dal ministro delle Infrastrutture e Trasporti.



Il punto di forza del Nilox Lizard sono gli pneumatici fat da 10”, non più lisci ma carrozzati, che insieme alla forcella ammortizzata offrono migliori prestazioni di assorbimento degli urti e garantiscono maggiore stabilità e comfort durante la guida, rendendo agevoli i viaggi su asfalto, ghiaia e strade accidentate, senza preoccupazione per le forature.



Dotato di motore da 350 W e di batteria 36V 10Ah, il mezzo garantisce 40 km di autonomia massima con una ricarica di 7 ore per raggiungere qualsiasi destinazione con agilità ed è inoltre provvisto di un innovativo sistema di sicurezza che mitiga il rischio di furto tramite un'app con funzione di bloccaggio del prodotto.



Il verde militare delle manopole e del parafango è il colore che contraddistingue Nilox Lizard, ma il modello sarà disponibile in altre due varianti colore: sabbia per il modello Viper e rosso per il modello Ant. Tutti e tre sono disponibili a un prezzo al pubblico consigliato di 599,95€.



In occasione di IFA 2023, dall’1 al 5 settembre presso lo stand Nilox (Stand 101 - Hall 3.2) sarà possibile toccare con mano le novità e i prodotti di punta del brand, tra cui il monopattino Lizard, la nuova linea di power station e pannelli solari e l'intera gamma di e-bike Nilox. Infine, saranno in mostra anche gli accessori mobility - tra cui le frecce universali e i caschi - così come l’intera gamma delle action cam e i prodotti Nilox IT, come monitor, mouse, tastiere e altri accessori per il mondo dell’informatica.





